Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación a favor de Palestina en la sesión inaugural del Zinemaldia. Iñigo Royo

La conciencia como bandera

Conflicto ·

La feroz pugna por el poder en España se inscribe en un contexto internacional en el que Israel ha perdido la batalla de la opinión pública por la guerra de Gaza

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:19

La guerra en Gaza ha marcado un punto de inflexión en Occidente. La estrategia de exterminio de Benjamín Netanyahu se ha llevado por delante decenas ... de miles de vidas de civiles inocentes, muchos de ellos niños. La apuesta enloquecida del Ejército hebreo creará resentimiento y una factura de odio en las próximas generaciones. El histórico conflicto israelo-palestino, lejos de encauzarse hacia una solución política y negociada, se enconará más y alimentará a los sectores más radicales, que niegan la existencia del otro. Que quieren expulsar a los palestinos de su tierra o que quieren echar a los judíos al mar. La humanidad no ha aprendido nada a pesar de las catástrofes bélicas del siglo XX y de sus gigantescas secuelas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    Descuelgan del puente del Kursaal a los dos manifestantes propalestinos
  9. 9

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
  10. 10

    Noches movidas en Amara Viejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La conciencia como bandera

La conciencia como bandera