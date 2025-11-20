Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la A-15 en Andoain por la colisión de dos camiones
El diputado de Compromís Alberto Ibáñez. EP

Compromís, tras la condena al fiscal general: «El franquismo vive»

Ibáñez ha denunciado que la condena por parte de cinco jueces «conservadores» del Tribunal Supremo «no es más que una prueba de golpe blando contra el Gobierno

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:28

Comenta

El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha cargado contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) que condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--.

«20 noviembre de 2025, el franquismo vive», ha espetado el parlamentario mediante un mensaje en la red social 'X', en el que comparte una información sobre la resolución del Supremo contra García Ortiz.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, Ibáñez ha denunciado que la condena al fiscal general por parte de cinco jueces «conservadores» del Tribunal Supremo «no es más que una prueba de golpe blando contra el Gobierno y contra la mayoría plurinacional y progresista» del país.

«Día negro»

A su vez, ha proclamado que es un «día negro» para el país y que esta resolución «pone en riesgo» la libertad de prensa y la protección a las fuentes y «también la presunción de inocencia» en España, al acusar al TS de condenar «sin pruebas» a García Ortiz.

También ha opinado que esta condena es un «claro caso de lawfare (guerra sucia judicial)», como ya ha sufrido su formación, y que se requiere una «respuesta antifascista», «contundente» y «unitaria» sin precedentes desde las izquierdas.

El tribunal --formado por siete magistrados de mayoría conservadora-- ha adelantado su fallo este jueves , tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.

Aparte, el Supremo impone a García Ortiz una multa de 7.200 euros y ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  2. 2

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  3. 3 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  4. 4 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  5. 5 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  6. 6 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  7. 7 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  8. 8

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos
  9. 9

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  10. 10 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Compromís, tras la condena al fiscal general: «El franquismo vive»

Compromís, tras la condena al fiscal general: «El franquismo vive»