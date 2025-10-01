Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Mirena Landa y Juana Balmaseda, de la comisión de vulneraciones, y el socialista Ekain Rico, en el centro, este miércoles en la comisión de Justicia y Derechos Humanos

La comisión de vulneraciones reconoce como víctimas policiales a Rosa Zarra y a los cuatro tiroteados en la 'emboscada de Pasaia'

De un total de 87 solicitudes recibidas entre julio de 2024 y junio de 2025, los expertos han aceptado cinco casos

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:33

La comisión de valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos ha presentado este miércoles en el Parlamento Vasco ... su informe anual, el quinto documento desde su creación, en el que reconoce a Rosa Zarra, la donostiarra que murió el 22 de junio 1995 en San Sebastián tras recibir el impacto de una pelota de goma lanzada por antidisturbios de la Ertzaintza, así como a los cuatro miembros de los Comandos Autónomas Anticapitalistas que fueron tiroteados por la Policía Nacional en el puerto de Pasaia el 22 de marzo 1984, en lo que se conoce como 'la emboscada de Pasaia'. De un total de 87 solicitudes que fueron recibidas entre los meses de julio de 2024 y junio de 2025, los expertos que componen esta comisión solo han aceptado cinco casos incluidos los dos citados.

