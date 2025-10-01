La comisión de vulneraciones reconoce como víctimas policiales a Rosa Zarra y a los cuatro tiroteados en la 'emboscada de Pasaia'

La comisión de valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos ha presentado este miércoles en el Parlamento Vasco ... su informe anual, el quinto documento desde su creación, en el que reconoce a Rosa Zarra, la donostiarra que murió el 22 de junio 1995 en San Sebastián tras recibir el impacto de una pelota de goma lanzada por antidisturbios de la Ertzaintza, así como a los cuatro miembros de los Comandos Autónomas Anticapitalistas que fueron tiroteados por la Policía Nacional en el puerto de Pasaia el 22 de marzo 1984, en lo que se conoce como 'la emboscada de Pasaia'. De un total de 87 solicitudes que fueron recibidas entre los meses de julio de 2024 y junio de 2025, los expertos que componen esta comisión solo han aceptado cinco casos incluidos los dos citados.

En el documento presentado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside en la Cámara vasca el socialista Ekain Rico, los expertos han denunciado la falta de medios para llevar a cabo su trabajo y han remarcado la necesidad de cubrir los puestos vacantes de forenses y psicólogos de la comisión para agilizar los trámites.

En el caso de Zarra, el informe expone que el 22 de junio de 1995 agentes antidisturbios intervinieron en Amara Berri, donde se concentraban los trabajadores de Alditrans de Oiartzun para pedir la liberación de José María Aldaia, que estaba secuestrado. Frente a ellos había una protesta, convocada por HB contra la actuación policial la víspera durante el entierro de Lasa y Zabala. Ros Zarra, de 58 años y que tenía un riñón trasplantado, se encontraba junto a su hija en las proximidades de la Paloma de la Paz, junto al estadio de Anoeta de Donostia. Vvían cerca y estaban esperando a su marido para ir a cenar. Hubo varios enfrentamientos entre los manifestantes y la Ertzaintza cargó para dispersarlos. Rosa Zarra recibió uno de aquellos impactos en la boca del estómago.

En el reconocimiento del caso de las cuatro personas tiroteados en el puerto de Pasaia el 22 de marzo de 1984, la comisión indica en el informe que las autopsias realizadas por los forenses constataron que Pedro Mari Isart, Dionisio Aizpuru, Rafael Delas y José María Izura, presentaban 113 impactos de bala.