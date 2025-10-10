Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. EFE

La Comisión de Venecia insiste en que el modelo de elección del CGPJ no cumple los estándares europeos

El organismo dependiente del Consejo de Europa subraya que el proceso debe estar protegido «de cualquier influencia política», tanto externa como interna y pide medidas adicionales

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:00

Comenta

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha concluido este viernes que el modelo propuesto para elegir a los miembros del Consejo General del ... Poder Judicial (CGPJ) no garantiza lo suficiente la independencia de este organismo. En su informe, señala que las opciones dadas «difieren en la participación del Parlamento en el proceso electoral» y que ninguna de las dos logran «descartar la politización interna», por lo que recomienda medidas adicionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  3. 3 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  4. 4

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  5. 5

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  6. 6

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  7. 7

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  8. 8

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  9. 9

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  10. 10

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Comisión de Venecia insiste en que el modelo de elección del CGPJ no cumple los estándares europeos

La Comisión de Venecia insiste en que el modelo de elección del CGPJ no cumple los estándares europeos