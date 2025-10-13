El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos

El PSOE ganaría las elecciones generales con el 34,8% del voto según el barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre y publicado este ... lunes. Los socialistas, según el centro demóscopico que dirige Félix Tezanos, obtendrían 2,1 puntos más que en el estudio pasado y con una ventaja de 15 puntos sobre el PP. Los de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, cosecharían el peor resultado de la legislatura obteniendo un 19,8% del apoyo del electorado, casi cuatro puntos menos que en septiembre, y le situaría apenas dos puntos por delante de Vox, que sube hasta el 17,7%:

Estas últimas semanas, el líder de la formación de dercha radical, Santiago Abascal, ha intentado marcar perfil propio para diferenciarse de PP y PSOE. Este domingo, de hecho, dió un plantón al Rey y no asistió a la tribuna de autoridades durante el desfile militar del 12-O, tampoco acudió a la recepción oficial celebrada posteriormente en el Palacio Real, lo que fue duramente criticado por Feijóo y otros dirigentes populares.

Otra de las pugnas que deja el barómetro es la que mantienen Sumar y Podemos desde que los morados abandonaron el grupo parlamentario de Yolanda Díaz para saltar al Grupo Mixto. En un contexto de competencia extrema, los primeros mantienen una ventaja con el 7,7% de los apoyos mientras Podemos continúa en el 4,9%.