Cerdán ficha en el juzgado por primera vez tras su salida de prisión

Santos Cerdán acudió este lunes por primera vez ante el Juzgado de Primera Instancia de Tafalla, en Navarra, para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta ... por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tras su puesta en libertad el pasado 19 noviembre, después de pasar cerca de cinco meses en la prisión de Soto del Real.

El exsecretario de Organización del PSOE, a su salida del juzgado, al que llegó poco antes de la nueve de la mañana, se limitó a asegurar antes de volverse a subir a su vehículo que «a su debido tiempo» dará explicaciones

Cerdán salió el miércoles 19 de noviembre de prisión tras 142 días preso en Soto del Real. Puente acordó liberarle pero no precisamente porque las pruebas contra él se hayan «diluido». Bien al contrario -relató el instructor- los «indicios de criminalidad» contra quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez se han «reforzado» en estos meses.

Puente firmó el decreto de libertad provisional del exsecretario de Organización del PSOE basándose sobre todo en una circunstancia clave para revocar una prisión preventiva: consideró que no puede seguir manteniendo entre rejas de manera cautelar al imputado porque ya está «seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas» que fundamentó la orden de prisión sin fianza que dictó contra él el pasado 30 de junio. Así las cosas, lo dejó en libertad, pero acordando contra él las medidas cautelares como comparecencias quincenales en el juzgado- trámite cumplido por primera vez este lunes- y la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.

Residente en Milagro

Santos Cerdán, tras su excarcelación, reside en Milagro, el pueblo navarro que le vio nacer hace 56 años. La decisión de regresar a esta localidad de poco más de 3.600 habitantes, ubicada en la comarca de la Ribera Arga-Aragón y a 80 kilómetros de Pamplona, ya estaba tomada por el exdirigente socialista desde julio pasado, apenas dos semanas después de ingresar en el centro penitenciario, según confirmaron a este periódico fuentes de su defensa.

En Milagro posee una vivienda familiar donde precisamente ya se mudó su mujer a mediados de julio. Así se lo comunicaron sus abogados entonces al instructor del alto tribunal Leopoldo Puente. Francisca Muñoz abandonó su casa de alquiler en Madrid, el ático de la calle Hilarión Eslava donde residían desde octubre de 2019, para regresar «con todos los enseres y objetos personales» al pueblo de su marido.