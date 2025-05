Calma tras la tempestad

Javier Roldán Moré San Sebastián Jueves, 29 de mayo 2025, 06:59 Comenta Compartir

Después de la tempestad política que vivieron la semana pasada en sus propias carnes PNV y PSE, los socios del actual Gobierno Vasco comprueban que ... la relación está amainada y en calma. De hecho, Andueza se puso ayer su corbata roja para avalar en Madrid que el pacto entre socialistas y peneuvistas está a prueba de choques como el que se vivió a raíz de unas palabras sobre migración por parte del lehendakari que quizá debió haber aclarado antes. El líder socialista reivindicó la entente con los jeltzales, aunque avisó a navegantes que no se callará. Nada que sorprenda desde el mismo momento en que decidió quedarse fuera del gabinete de Pradales para reforzar el perfil de su partido. No obstante, ambos partidos tienen que ser conscientes que cuantos más trastos se tiren a la cabeza en público más se frota las manos EH Bildu, sobre todo en Gipuzkoa, en donde la coalición abertzale sigue por delante en las encuestas. En otro escenario, la sintonía de Pradales con Sánchez parece que tendrá un segundo capítulo la semana que viene en Barcelona en la Conferencia de Presidentes. El lehendakari no quiere ir con las manos en los bolsillos y busca que estos encuentros tengan la utilidad que cuestionó, y con razón, en su estreno en Santander. Pradales salió perplejo de la pugna polarizada y partidista que se exhibe en unos encuentros que solo deben rentar para beneficio de los ciudadanos. Por este motivo, Pradales pide a Sánchez que el modelo energético y la transición de la industria, que en Euskadi necesita a gritos el reforzamiento de su potencia eléctrica, sea debatido entre los presidentes autonómicos. Sin embargo, el orden día fue ayer objeto de un triste pulso partidario y su contenido quedó en el aire hasta nueva orden. Ahora habrá que ver por dónde respiran los presidentes del PP, más pendientes de su congreso de julio y de los rumores de un posible adelanto electoral.

