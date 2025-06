Entre «el brutal acoso y derribo» y una «ambición de poder sin límite»

-¿El aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía será un respiro para el Gobierno Sánchez y la sostenibilidad de la legislatura?

- ... José Manuel García-Margallo: -La avalará el Tribunal Constitucional, que tiene una mayoría que se llama progresista y, por lo tanto, el resultado estaba predeterminado, cuando es claramente inconstitucional. Y si hay alguna duda, basta con recordar el debate parlamentario que hubo. La Constitución prohíbe los indultos generales, por sentido común. Y creo que es claramente inconstitucional. Y será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que lo diga. Pero la ambición de poder de Sánchez no tiene límites y le lleva a estar dispuesto a cualquier cosa, a pagar cualquier precio con tal de seguir en el gobierno.

-Ramón Jáuregui: Me parece una interpretación muy de partido, de PP...

-J.M.G.M.: No, yo no interpreto nunca. Yo doy siempre mi opinión, no represento a nadie.

-R.J.: Es semejante a la del PP.

-J.M.G.M.: A lo mejor es que el partido ha cogido parte de mis argumentos y no al revés.

-R.J.: Todo lo que has dicho responde sustancialmente a la explicación que el PP hace de toda la realidad. Yo no voy a entrar en cada uno de los detalles porque el debate sobre la democracia española merece un análisis más objetivo, inclusive, pensando en las soluciones...

-J.M.G.M.: Si tienes cáncer, tienes cáncer. No se cura dulcificándose el diagnóstico.

-R.J.: ¿Tú crees que si el Partido Socialista pierde las elecciones, e interpreta que todo lo que está ocurriendo, tras una orquestación mediática, es una persecución política, que van a por ellos, va a apoyar una reconducción del diálogo? Déjame que te diga que el problema está en que todo lo que has señalado críticamente responde a una gobernación necesaria de unas realidades políticas. Podríamos no coincidir en las soluciones, pero la idea de que podíamos seguir aplicando con el 155 de la Constitución en Cataluña, para entendernos, no tenía sentido. Tienes que admitir que justamente este Gobierno está teniendo la capacidad de aceptar que también aquello tuvo su efecto positivo. Ha habido en perspectiva histórica una política inteligente para reordenar todo el sentimiento que afloró en aquel periodo. Y esa suma, esa combinación, ha sido bastante acertada al margen de que podamos discutir las medidas concretas. Quiero decir que todo eso responde a una política que en mi opinión España necesita. Es decir, que no se puede gobernar España de otra manera. Y el PP tiene una firmeza en la oposición, una estrategia brutal tan de acoso y derribo, que no ha permitido ninguna posibilidad de acuerdo.

-J.M.G.M.: Miremos la política exterior. Si en algo podemos estar de acuerdo es que la política exterior tiene que ser una política de Estado. Hasta que llegó Pedro Sánchez una de las claves de nuestra política en el Sáhara era hablar siempre de una solución justa razonable y negociada que reconociera el principio de libre determinación del pueblo saharaui dentro de los principios de Naciones Unidas. Se cambia absolutamente la política sobre el Sáhara... inclinándose por la marroquinidad del Sáhara sin más. Diciendo que es la solución más realista. Una posición que no ha sido consultada con el PP ni ha servido para absolutamente nada más que para poner en grave riesgo la relación con Argelia.

-R.J.: ¿No te parece que es un acierto? La posición de Sánchez ha sido audaz y valiente y responde a nuevos equilibrios geopolíticos que no se pueden obviar.