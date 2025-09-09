Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea EP

Bruselas asigna a España 1.000 millones de los 150.000 en préstamos para Defensa

Los Estados miembro pueden ahora preparar sus planes nacionales de inversión

EP

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:02

La Comisión Europea ha asignado provisionalmente a España 1.000 millones de euros del total de 150.000 millones en préstamos para incrementar el gasto de la Unión Europea en Defensa -el instrumento SAFE, por sus siglas en inglés- en el marco del plan de rearme que aspira a movilizar 800.000 millones en la próxima década.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ya anunció a finales de agosto la adjudicación completa de estos préstamos, aunque el reparto provisional entre los 19 Estados miembro que los solicitaron no se ha dado a conocer hasta este martes.

«Se ha hecho de manera bastante abierta y sin dar preferencia a ningún Estado miembro», ha explicado el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, en rueda de prensa en Estrasburgo (Francia).

Los Estados miembro pueden ahora preparar sus planes nacionales de inversión, en los que describirán el uso de la posible ayuda financiera, que deberán presentar a finales de noviembre. Acto seguido, la Comisión los evaluará con el objetivo de realizar los primeros desembolsos a principios de 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  4. 4 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  5. 5 Una pareja compra una casa de 310 metros cuadrados por 6.000 euros y recibe miles de comentarios en redes: «Llevaba 20 años cerrada»
  6. 6

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  9. 9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bruselas asigna a España 1.000 millones de los 150.000 en préstamos para Defensa

Bruselas asigna a España 1.000 millones de los 150.000 en préstamos para Defensa