EH Bildu «respeta» la decisión de Junts pero cree que los Presupuestos «se antojan lejanos»

EH Bildu ha respondido este jueves al último movimiento de Junts, que con la enmienda a la totalidad que ha presentado a 25 leyes para ... bloquear la legislatura pone, otra vez, en jaque al Gobierno central. El diputado en el Congreso de la coalición abertzale, Oskar Matute, ha aclarado que «respetamos la decisión», pero ha subrayado que la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante «se antoja lejana».

El Gobierno de Pedro Sánchez ha convivido desde sus inicios con la dificultad de llegar a acuerdos que pusiesen de acuerdo a todos los partidos que forman el bloque de investidura, pero Junts ha sido en todo momento un socio especialmente complicado. Una posición que contratas con la de EH Bildu, que se ha mostrado como el aliado más fiel del presidente. A pesar del complicado contexto, Matute ha asegurado que «no vamos a Madrid para observar la realidad y lamentarnos de ella, sino para intentar transformarla».

Matute ha incidido en una entrevista para Tele7 que «mientras exista la ventana de oportunidad y un Gobierno que nos permita entablar negociaciones para conseguir acuerdos que mejoren la calidad de vida de la gente en Euskal Herria, vamos a seguir trabajando». Además, los partidos vascos han destacado en los últimos años que el mandato de la coalición PSOE-Sumar en Madrid abre la posibilidad a la actualización del autogobierno, que ya negocian PNV, PSE y EH Bildu en Euskadi.

El diputado de la coalición abertzale, lejos de bajar los brazos ante los impedimentos impuestos por Junts, ha explicado que «seguiremos trabajando como si la posibilidad de Presupuestos fuera real y cercana. Tenemos propuestas que responden al interés general, no a intereses partidistas».