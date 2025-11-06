Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EH Bildu «respeta» la decisión de Junts pero cree que los Presupuestos «se antojan lejanos»

La coalición abertzale evita cargar contra los junteros y asegura que seguirán trabajando mientras «exista la ventana de oportunidad»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:06

EH Bildu ha respondido este jueves al último movimiento de Junts, que con la enmienda a la totalidad que ha presentado a 25 leyes para ... bloquear la legislatura pone, otra vez, en jaque al Gobierno central. El diputado en el Congreso de la coalición abertzale, Oskar Matute, ha aclarado que «respetamos la decisión», pero ha subrayado que la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante «se antoja lejana».

