Las miembros de EH Bildu, Maddalen Iriarte, Zelai Amenabarro y Nerea Zinkunegi, flanquedas por la diputada general, Eider Mendoza, y el teniente de diputada general, José Ignacio Asensio.

EH Bildu reprocha al Gobierno foral «una negociación presupuestaria sin contenido» y Diputación le pide responsabilidad

La coalición acusa a PNV y PSE de falta de «transparencia y seriedad» y el ente foral recuerda que el lunes hay una tercera reunión

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:46

Comenta

EH Bildu ha exigido a la Diputación Foral de Gipuzkoa que «rechace las aritméticas retrógradas y residuales y dé cauce responsable a los acuerdos de ... país» en una negociación que no sea «sin contenido». Así, ha reiterado su disposición a «seguir por la vía de la negociación» de los presupuestos, pero ha dejado claro que «resulta difícil construir un marco de confianza sin despejar muchas de las preguntas realizadas» a la institución foral sobre temas «centrales», y sin «un compromiso claro por una relación más fluida». El Gobierno foral de PNV y PSE ha replicado que «no compartimos esa manera de hacer política» y ha recordado que el lunes hay una tercera reunión para seguir negociando, dentro de la ronda de contactos. Por ello, le ha pedido responsabilidad, según fuentes del ente foral.

