EH Bildu reprocha al Gobierno foral «una negociación presupuestaria sin contenido» y Diputación le pide responsabilidad

EH Bildu ha exigido a la Diputación Foral de Gipuzkoa que «rechace las aritméticas retrógradas y residuales y dé cauce responsable a los acuerdos de ... país» en una negociación que no sea «sin contenido». Así, ha reiterado su disposición a «seguir por la vía de la negociación» de los presupuestos, pero ha dejado claro que «resulta difícil construir un marco de confianza sin despejar muchas de las preguntas realizadas» a la institución foral sobre temas «centrales», y sin «un compromiso claro por una relación más fluida». El Gobierno foral de PNV y PSE ha replicado que «no compartimos esa manera de hacer política» y ha recordado que el lunes hay una tercera reunión para seguir negociando, dentro de la ronda de contactos. Por ello, le ha pedido responsabilidad, según fuentes del ente foral.

En un comunicado, la formación soberanista ha recordado que ha transcurrido una semana desde la última reunión que mantuvieron representantes de EH Bildu en Gipuzkoa y la Diputación Foral, en el contexto de la negociación de los presupuestos de 2026. En aquel encuentro, EH Bildu «puso sobre la mesa una serie de preguntas y peticiones de aclaraciones, a las que la Diputación se comprometió a dar respuesta». Sin embargo, pasado este tiempo, no ha recibido «ninguna información al respecto», por lo que considera que «se ha puesto en cuestión la transparencia y seriedad del proceso negociador, ya que en una negociación real y eficaz es imprescindible compartir información relevante con un necesario margen de tiempo». La portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha señalado que «es el momento de buscar acuerdos de país y no de dar pasos sin rumbo de la mano de fuerzas políticas regresivas o residuales, limitándose así a una táctica meramente aritmética».

Puntos sectoriales

Las principales preocupaciones planteadas por la izquierda soberanista son las relacionadas con los cuidados. Quiere saber si el Gobierno Foral tiene intención de «eliminar el ánimo de lucro de dichos servicios y, en su caso, cómo lo va a hacer». La promoción económica es otra de las prioridades para EH Bildu, que propone, entre otras medidas, garantizar el acompañamiento público tanto a pymes como a autónomos, con nuevas líneas de subvenciones y asesoramiento técnico. En el ámbito del euskera, EH Bildu quiere conocer que opinión tiene la Diputación sobre la propuesta para que la oferta para el tiempo libre organizado de 0 a 16 años sea íntegramente en euskera.

Finalmente, la formación soberanista reclama a la Diputación que, en lo que respecta al problema de la vivienda, «asuma un compromiso político para aumentar el impuesto de transmisiones sobre los grandes tenedores y revisar los sistemas de deducción, para caminar hacia una política fiscal más justa y progresiva».

El Gobierno foral, por su parte, ha pedido a la coalición soberanista una acción política «honesta. Nosotros creemos en ella y seguiremos por ese camino». Y es que el pronunciamiento de EH Bildu ha sido recibido con malestar en Diputación.