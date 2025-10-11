EH Bildu renueva la dirección con 18 nuevos secretarios sectoriales

EH Bildu ha elegido a sus 18 secretarios sectoriales tras una votación telemática celebrada desde el pasado jueves y hasta ayer. De este modo, las ... bases del partido ratificaron las propuestas de las áreas presentadas por la dirección y votaron a los representantes de las mismas. Los representantes estarán coordinados por la secretaria de Programa, Nerea Kortajarena y se suman a la estructura liderada por Arnaldo Otegi y ratificada en el congreso de principios de año.

La mayoría son parlamentarios y cuadros intermedios aunque destacan algunos nombres como el del parlamentario Gari Mujika, que fue director general de EH Bildu y sigue al frente de Política de Medios de Comunicación. También han sido designados dos de los principales miembros de Sortu, el partido de la izquierda abertzale tradicional, como son Kizkitza Gil de San Vicente (secretaria de Nacionalidad y Articulación Territorial) y Haimar Altuna (Convivencia). Ambos fueron miembros de ETA en su día. Altuna heredó en Sortu la dirección del área de Resolución del Conflicto del histórico dirigente independentista Rufi Etxeberria.

Otros nombres son: Edurne Benito del Valle (Juventud); Nahia Fernández (Feminismos); Josu Aztiria (Normalización Lingüística); la parlamentaria Diana Urrea, nacida en Colombia y que se encargará de Migración; o la parlamentaria Rebeka Ubera (Sanidad). Otros nombramientos son los de Xabier Astigarraga (Vivienda), la senadora donostiarra Olaia Duarte (Cuidados), el periodista y exresponsable de Comunicación del Athletic Jabotxa Fernández Monje (Vida Activa y Deporte); el diputado en Madrid Mikel Otero (Transición Ecosocial); Ikoitz Arrese (Educación); Naia Muñoz (Cultura) y Beñat Azkargorta (Diáspora).

Por último, Ander Goikoetxea, que suele acompañar a los líderes de EH Bildu a los encuentros empresariales, será secretario para el Desarrollo Económico, Empleo e Industria; Gorka Ortiz de Guinea, de Seguridad; y Lore Martínez, de Digitalización. Aunque los estatutos ofrecen la posibilidad de proponer nombres, no se presentaron más candidaturas. Se encargarán de dinamizar y coordinar los distintos ámbitos.