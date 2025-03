EH Bildu reivindicará en el Aberri Eguna «una república vasca antimilitarista y antiautoritaria»

EH Bildu reivindicará en el Aberri Eguna que celebrará el próximo 20 de abril en Pamplona «una república vasca de iguales», que sea «antimilitarista, antiautoritaria, ... abertzale, euskaldun y soberanista», con unas «políticas públicas de orientación socialista». «Somos la nación de la libertad». Así lo ha dado a conocer este lunes el secretario general de la coalición abertzale, Arnaldo Otegi, en declaraciones a los medios de comunicación. «Somos la nación de la libertad y eso es lo que vamos a venir a reivindicar este año», ha subrayado.

Otegi ha añadido que «este Aberri Eguna se va a desarrollar en un contexto» en el que, a nivel internacional, «a veces no nos tomamos la pausa necesaria para ver, en un mundo que se desarrolla rápidamente y que los acontecimientos se sobreponen unos a otros, el momento histórico que estamos viviendo». La arquitectura institucional que surgió desde la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, etc., es una arquitectura institucional que está saltando por los aires. Ya no existen arquitecturas institucionales donde se pueden resolver los problemas en términos pacíficos y en términos diplomáticos«, ha manifestado.

En este sentido, ha alertado de que se está «frente a un 'orden' internacional, en el que prima el militarismo, prima la fuerza y prima la ley de la jungla». «No hay reglas hoy en el contexto internacional. Y esto no es sólo malo para Euskal Herria, es malo para todo el planeta», ha advertido.

Por otro lado, ha destacado que este año se conmemoran los 50 años desde «que murió Franco y no el franquismo, 50 años de los fusilamientos de Txiki y Otaegi, y casi 50 años desde que este país pacífica y democráticamente, los cuatro territorios del sur del país, dijeron que no a la OTAN, que no querían que el pueblo vasco participara en esa estructura militar». «Y eso es algo que hay que poner hoy más que nunca en valor, por la referencia que he hecho a la militarización de las relaciones internacionales», ha dicho.

España y Francia

De esta forma, ha señalado que, «mientras el contexto internacional apunta en esa dirección, y los dos Estados, el español y el francés, parece que también en cierto sentido, Euskal Herria se está dedicando a construir un camino alternativo a todo eso».

«Un camino hacia una república vasca de iguales, un camino que este 8 de marzo ha vuelto a reivindicar una república de carácter feminista, un camino que es antimilitarista y antiautoritario, un camino que es abertzale, euskaldun y soberanista, y un camino que quiere volvar políticas públicas de orientación socialista», ha reivindicado.