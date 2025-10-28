EH Bildu recrimina al Gobierno Vasco «no haber trabajado» el proyecto de Presupuestos con la coalición

Apenas una hora después de que el Gobierno Vasco haya presentado su proyecto de Presupuestos para 2026, el principal partido de la oposición ha lanzado ... ya la primera crítica. EH Bildu ha recriminado directamente al Ejecutivo autonómico -que tiene garantizada la aprobación de las Cuentas gracias a la mayoría absoluta que suman PNV y PSE en el Parlamento de Vitoria- que el Gobierno «no ha trabajado» el proyecto presupuestario con EH Bildu antes de su aprobación este martes en el seno del Consejo de Gobierno.

Ha sido el portavoz parlamentario de la coalición soberanista, Pello Otxandiano, quien ha recordado a través de sus redes sociales que el Gobierno Vasco «se comprometió a trabajar el proyecto de Presupuestos de 2026 con los partidos políticos antes de su aprobación en el Consejo de Gobierno». Para ello, se ha valido de una frase del consejero de Hacienda, Nöel D'Anjou, del pasado 10 de junio, cuando dijo que «a diferencia del año pasado, nos sentaremos con los grupos políticos antes del 28 de octubre». D'Anjou, en todo caso, ha asegurado este martes que ha habido «contactos preliminares» y que una vez se ha presentado el proyecto, y tras las comparecencias de todos los consejeros, es «cuando veremos si hay voluntad de llegar a acuerdos o no».

Otxandiano ha lamentado, sin embargo, que el Gobierno Vasco «no ha trabajado el proyecto presupuestario con EH Bildu». «Es más -ha continuado el dirigente independentista- las numerosas propuestas que EH Bildu ha trasladado al Gobierno Vasco no han recibido respuesta». Entre ellas, Otxandiano ha señalado la propuesta lanzada desde la entente para crear el Fondo para la Promoción de Vivienda Pública, que el propio portavoz, sostiene Otxandiano, entregó personalmente al lehendakari, Imanol Pradales, el pasado 15 de abril y que EH Bildu detalló posteriormente en el pleno del 22 de mayo.

«También se presentó como resolución en el pleno monográfico celebrado el 4 de junio, algo a lo que el PNV y PSE votaron en contra», ha continuado Otxandiano, que ha incidido que esta cuestión se incluyó también en la propuesta lanzada «para la negociación presupuestaria interinstitucional que hicimos llegar a ambos partidos», en alusión a jeltzales y socialistas, a los que propuso promover 30.000 viviendas públicas para pactar los Presupuestos en Euskadi y las tres diputaciones.

«La credibilidad y la honestidad son indispensables para construir confianza política», ha advertido Otxandiano. D'Anjou, por su parte, ha asegurado que la actitud del Gobierno Vasco va a ser «la de escuchar distintos puntos de vista de los diferentes grupos políticos». «Intentaremos ver si las podemos recoger; desde luego, por nuestra parte la predisposición es acordar y esperemos que la predisposición con la que vengan sea también productiva», ha zanjado el consejero de Hacienda.