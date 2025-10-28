Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EH Bildu recrimina al Gobierno Vasco «no haber trabajado» el proyecto de Presupuestos con la coalición

«La credibilidad y la honestidad son indispensables para construir confianza política», advierte el portavoz parlamentario Pello Otxandiano; mientras el consejero D'Anjou asegura que ha habido «contactos preliminares»

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 14:45

Apenas una hora después de que el Gobierno Vasco haya presentado su proyecto de Presupuestos para 2026, el principal partido de la oposición ha lanzado ... ya la primera crítica. EH Bildu ha recriminado directamente al Ejecutivo autonómico -que tiene garantizada la aprobación de las Cuentas gracias a la mayoría absoluta que suman PNV y PSE en el Parlamento de Vitoria- que el Gobierno «no ha trabajado» el proyecto presupuestario con EH Bildu antes de su aprobación este martes en el seno del Consejo de Gobierno.

