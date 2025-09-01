EH Bildu pide acudir con ikurriñas al paso de la Vuelta por Euskadi

EH Bildu ha pedido a la ciudadanía movilizarse con ikurriñas ante la etapa en el País Vasco de la Vuelta Ciclista a España que tendrá ... lugar este miércoles en Bizkaia. La etapa, que incluye siete puertos de montaña en sus 157 kilómetros, es la número 11 de la Vuelta y culminará en Bilbao. Según se recoge en una nota difundida este lunes, el objetivo de la coalición soberanista es «transmitir al mundo que este es un país que quiere decidir su futuro» y hacerle llegar que esta prueba deportiva con repercusión internacional «está pasando por Euskal Herria».

En ese sentido realiza un llamamiento a acudir a la carrera y situarse junto a las carreteras con ikurriñas y con mensajes en los que se indique «que este es un país que quiere decidir su futuro, con su lengua y su cultura propias». Además, EH Bildu invita a la ciudadanía a participar en los actos organizado por Gure Esku por el paso de La Vuelta.

Contra el genocidio

Por otra parte, «ante el genocidio que está perpetrando Israel contra el pueblo palestino con total limpunidad», EH Bildu considera fundamental presionar desde todos los ámbitos, «en este caso desde el ámbito deportivo para que Israel sienta la denuncia internacional de quienes nos negamos a ser cómplice de este régimen de apartheid que lleva décadas perpetrando».

A su juicio, Israel no es bienvenido en Euskadi «e instamos a la retirada del grupo ciclista Israel Prem Lech de la Vuelda 2025». «No queremos en nuestro país a un equipo que representa a un estado genocida, es inaceptable que se utilice el deporte para blanquear al genocidio», sostiene la nota.