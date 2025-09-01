Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ikurriñas al paso de Ciccone el pasada Clásica de San Sebastián. Karlis

EH Bildu pide acudir con ikurriñas al paso de la Vuelta por Euskadi

Reclama presionar para la retirada del equipo israelí de la prueba ciclista

Alberto Surio

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:09

EH Bildu ha pedido a la ciudadanía movilizarse con ikurriñas ante la etapa en el País Vasco de la Vuelta Ciclista a España que tendrá ... lugar este miércoles en Bizkaia. La etapa, que incluye siete puertos de montaña en sus 157 kilómetros, es la número 11 de la Vuelta y culminará en Bilbao. Según se recoge en una nota difundida este lunes, el objetivo de la coalición soberanista es «transmitir al mundo que este es un país que quiere decidir su futuro» y hacerle llegar que esta prueba deportiva con repercusión internacional «está pasando por Euskal Herria».

