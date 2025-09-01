Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, junto a Oriol Junqueras, líder de ERC EP

Bildu lidera las gestiones con los socios de izquierdas de Sánchez para evitar su caída

Otegi realiza un ejercicio de diplomacia y se reúne en unas pocas semanas con ERC, Més Mallorca, Más Madrid y Podemos

David Guadilla

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:24

En poco más de un mes, EH Bildu ha mantenido varias reuniones públicas que demuestran su relevante papel como socio de Pedro Sánchez y su ... interés en que la legislatura dure lo máximo posible. A mediados de julio, una delegación encabezada por Arnaldo Otegi se vio con Ione Belarra e Irene Montero; este pasado lunes hizo lo propio con el secretario general de ERC, Oriol Junqueras; el miércoles se entrevistó con los dirigentes de Més Mallorca, formación integrada en Sumar que cuenta con un diputado en el Congreso; y el jueves con representantes de Más Madrid. Cuatro citas con un mismo objetivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  3. 3

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  4. 4

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  5. 5 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  6. 6

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  9. 9

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  10. 10

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bildu lidera las gestiones con los socios de izquierdas de Sánchez para evitar su caída

Bildu lidera las gestiones con los socios de izquierdas de Sánchez para evitar su caída