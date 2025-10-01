Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los diputados de EH Bildu Jon Iñarritu y Mertxe Aizpurua.

EH Bildu ganaría hoy en las generales en Euskadi y el PNV mejora resultados, según un sondeo

La coalición soberanista lograría un escaño más, pasando a seis, los mismos que los jeltzales, mientras el PSE sufre el desgaste de la gestión de Sánchez, el PP se estanca y Vox se queda a cero, según la encuesta EITB Focus

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:28

EH Bildu ganaría las elecciones generales en Euskadi por delante del PNV, aunque empatada a seis escaños, si los comicios al Congreso se celebraran hoy, ... según un sondeo publicado por ETB. La coalición soberanista sería, asimismo, la vencedora en Gipuzkoa con tres escaños, uno más que hace dos años, por delante del PNV, que se mantiene. Ambas formaciones mejorarían en un diputado su representación en el Congreso de los Diputados, con seis escaños cada uno por la Comunidad Autónoma Vasca. EH Bildu, además, logra un séptimo diputado por Navarra. Los socialistas vascos serían la formación que sufre un mayor desgaste por efecto de los problemas de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

