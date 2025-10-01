EH Bildu ganaría hoy en las generales en Euskadi y el PNV mejora resultados, según un sondeo

EH Bildu ganaría las elecciones generales en Euskadi por delante del PNV, aunque empatada a seis escaños, si los comicios al Congreso se celebraran hoy, ... según un sondeo publicado por ETB. La coalición soberanista sería, asimismo, la vencedora en Gipuzkoa con tres escaños, uno más que hace dos años, por delante del PNV, que se mantiene. Ambas formaciones mejorarían en un diputado su representación en el Congreso de los Diputados, con seis escaños cada uno por la Comunidad Autónoma Vasca. EH Bildu, además, logra un séptimo diputado por Navarra. Los socialistas vascos serían la formación que sufre un mayor desgaste por efecto de los problemas de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

Sumidas actualmente en una dura pugna por ver cuál de de los dos grupos arranca al Gobierno central más medidas beneficiosas para Euskadi, EH Bildu obtendría un 27,1% de los votos en la Comunidad Autónoma Vasca, tres puntos más que en las generales celebradas en el año 2023 (24,0%). Con este resultado, EH Bildu lograría seis escaños en Madrid, uno más que en la actualidad, según el sondeo EITB focus realizado en la segunda quincena de septiembre.

También el PNV mejoraría sus resultados si se convocaran elecciones generales. Se haría con el 24,3% de los sufragios (24,1% en 2023) y llevaría a la Cámara Baja a seis diputados, uno más que actualmente. Por el contrario, el PSE-EE se resiente y pasa de ser la fuerza más votada en Euskadi (así ocurrió en 2023, en las generales por el efecto movilizador de Pedro Sánchez) a tercera posición. Según el estudio, los socialistas lograrían el 22,3% de los votos (en 2023 obtuvieron el 25,4%) y perderían un escaño, pasando de los 5 actuales a 4. El Partido Popular, en una de sus citas fuertes, mantendría su representación actual (tienen dos escaños por Euskadi), aunque su porcentaje de voto se resentiría en un punto y medio, pasando del 11,6% de los votos a 10,1%. La polarización en España parece que no premia a los dos grandes partidos estatales, mientras crecen las dos fuerzas abertzales.

Vox, cero escaños

Sumar obtendría un mal resultado en Euskadi, y perdería el único escaño que tenía, en línea con el descenso paulatino de esta formación y de Podemos. Vox no obtendría representación en la Comunidad Autónoma Vasca, pero casi doblaría su porcentaje de voto: en 2023, la formación de Santiago Abascal obtuvo el 2,7% de los sufragios y actualmente se haría con el 4,9% de los votos en Euskadi. Esta tendencia al alza se visualiza en los tres territorios, llegando casi al 5% de apoyos en Gipuzkoa y superando el 7% en Araba. Aún así, Euskadi sigue siendo una isla dentro del Estado, al no terminar la ultraderecha de irrumpir electoralmente.

Factor Gipuzkoa

EH Bildu se consolidaría como primera fuerza en Gipuzkoa según este sondeo. La formación independentista pasaría del 31,3% del voto guipuzcoano al 34,3%, pasando de dos a tres representantes en el Congreso en Madrid. El PNV sería segunda fuerza y mantendría los dos asientos actuales. Además, mejoraría levemente su porcentaje de voto, pasando del 22,7% al 23,2%.

La tercera plaza en Gipuzkoa sería para el PSE-EE. Es el territorio donde mayor desgaste sufrirían los socialistas, ya que pasarían de obtener el 23,4% de los votos al 19,3%. Perderían además un escaño, y se quedarían con un único representante por este territorio. Ninguna otra formación lograría escaño por Gipuzkoa. El PP empeoraría tímidamente y Vox mejoraría su resultados, pasando del 2,1% al 4,9 %, pero sin representación.

En Navarra, vencería el PSN pese a haberse visto salpicado por el escándalo de corrupción de las adjudicaciones irregulares de obras del llamado caso Cerdán. EH Bildu, PP y UPN logran un escaño cada uno.