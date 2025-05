EH Bildu denuncia «la falta de liderazgo en Gipuzkoa» y augura que gobernará la Diputación en dos años

En el ecuador de la legislatura foral, EH Bildu ha denunciado «la falta de liderazgo que vive hoy Gipuzkoa» y por ello ha augurado que ... gobernará la Diputación en dos años. Así lo han expresado este mediodía en un acto en Beasain Maddalen Iriarte y Nerea Zinkunegi, que han arremetido contra «la parálisis» de un Gobierno foral que «no atiende a las demandas de la sociedad guipuzcoana». La portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa y la responsable política de la coalición soberanista en el territorio, respectivamente, han protagonizado un acto en el palacio de Igartza del municipio, donde han reunido a mediodía a su Asamblea de Herrialde.

«Gipuzkoa hoy no puede esperar, no se puede permitir ese lujo. Los ciudadanos son el motor de nuestra sociedad y las instituciones no les están acompañando», ha reprochado la jefa de la oposición en el territorio, que ha insistido en que «ya no vale lo de siempre» y por lo tanto ha llegado el momento «de innovar y ser vanguardia para poder así dar respuesta a las necesidades de la gente. Y nosotras estamos preparadas para hacerlo». En este sentido, Iriarte, en euskera y castellano, ha destacado que Gipuzkoa necesita «un liderazgo político activo, cercano y que impulse los retos que vienen con inteligencia».

Del mismo modo, Zinkunegi ha lamentado que justo en este momento que toca trabajar entre instituciones y partidos políticos para apoyar en las cosas importantes a la ciudadanía, «muchos solo se acuerdan de si el recorrido del TAV va por Ezkio o por Vitoria, o de que han aprobado una reforma fiscal, que no es válida para todo el mundo». No obstante, ante esta situación «de abandono de un Gobierno foral que no actúa, EH Bildu está preparada y dispuesta para liderar el territorio y en dos años lo vamos a gobernar», ha vaticinado.

Nueva dirección en Gipuzkoa

El acto de Beasain de hoy también ha servido para ratificar la mesa de Gipuzkoa de EH Bildu que las bases respaldaron ya el pasado mes de marzo. Con un 96,12% de los votos, salió adelante la propuesta de Ejecutiva Territorial, con Nekane Zinkunegi Barandiaran como responsable política. Apenas el 1,19% de las bases se mostró en contra y el 2,69% votó en blanco. Zinkunegi será la líder de la ejecutiva guipuzcoana y le acompañarán Zelai Amenabarro Goikoetxea, en Política Institucional; Lore Agirre Zipitria, en Organización Interna; Jon Zulueta Berastegi, en Política Municipal; y Saioa Rodriguez Andueza, en Comunicación. La dirección la completan Maddalen Iriarte –es miembro nata como portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa– y el o la responsable político de Donostia, que será elegido cuando se celebre el proceso propio en la capital.

Según se recoge en la Ponencia y los Estatutos aprobados en su III Congreso, la ejecutiva territorial será el órgano de dirección de cada territorio, pero los bilkides podrán constituir, si así lo deciden, una mesa política. Esta propuesta recibió el 92,88% de los apoyos.