El portavoz del grupo parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano. EFE

EH Bildu cree que las medidas de Sánchez contra el «genocidio» en Gaza están «bien planteadas»

El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano ha expresado también su «rechazo absoluto» al ataque a la txosna del PSE en Eibar

Catalina Cárdenas

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:49

El portavoz del grupo parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, considera que las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno «contra el genocidio en Gaza» ... que estan «bien planteadas» y ha defendido que «era el momento de medidas contundentes ante lo que está sucediendo», aunque ha advertido de que habrá que analizar »la letra pequeña» y considera que «no estamos para polémicas estériles en este pais» sino que « tenemos que poner el foco en Palestina, en lo que está sucediendo en Gaza».

