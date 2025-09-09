EH Bildu cree que las medidas de Sánchez contra el «genocidio» en Gaza están «bien planteadas»

El portavoz del grupo parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, considera que las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno «contra el genocidio en Gaza» ... que estan «bien planteadas» y ha defendido que «era el momento de medidas contundentes ante lo que está sucediendo», aunque ha advertido de que habrá que analizar »la letra pequeña» y considera que «no estamos para polémicas estériles en este pais» sino que « tenemos que poner el foco en Palestina, en lo que está sucediendo en Gaza».

Otxandiano ha subrayado que aunque «era el momento, podemos decir que vamos tarde, de plantear medidas contundentes». También ha criticado a la Unión Europea «porque ha entregado su proyecto político a EEUU» que a su juicio es quien está sosteniendo el genocidio. Recalca además, que «tenemos que estar a la altura de las circustancias y tratar de que el debate politico sirva para hacer lo poco que podamos hacer para frenar el genocidio».

En una entrevista en ETB2, el portavoz de EH Bildu ha destacado que «la sociedad civil está reaccionando con lo que tiene entre manos, con lo que pueda hacer». «Me da igual la flotilla que se conduce a Gaza o los ciudadanos de Euskal Herria en el caso de La Vuelta», ha dicho en referencia a la Global Sumud Flotilla y a las protestas contra Israel durante la etapa de la carrera ciclista en Bilbao el pasado miércoles.

Rechazo al ataque a la txosna del PSE

Por otro lado, el portavoz de EH Bildu ha expresado su «rechazo absoluto» al ataque con pintadas a una txosna del PSE-EE en Eibar e insultos hacia su líder. Aunque ha considerado que se trata de un hecho «grave», ha insistido en la necesidad de «ser capaces de dimensionar los debates políticos». Otxandiano afirma que es un tema que le toca muy de cerca, pero que hay que dimensionar que subyace a ese ataque. «En este caso, sabíamos desde el primer minuto quién estaba detrás de eso. Por tanto, hay que darle la relevancia política que se merece a ese hecho», además «tenemos que ser capaces de dimensionar adecuadamente este tipo de sucesos».