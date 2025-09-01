Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Junqueras y Otegi, en Donostia el pasado lunes. E. P.

EH Bildu no contempla una entente electoral con catalanes o gallegos

La coalición soberanista afronta con «absoluta tranquilidad» el nuevo curso en Madrid y apuesta por la unidad entre abertzales frente al PP y la ultraderecha

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:01

PNV y EH Bildu compiten en Madrid por ser la vanguardia de la defensa de los derechos de los vascos, y la coalición soberanista va ... a apelar en este nuevo curso a la unidad entre abertzales de cara a un posible adelanto electoral de las generales si Pedro Sánchez acaba sucumbiendo a las presiones. Lo avanzó el secretario general de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi, el pasado viernes en su comparecencia en Donostia. Bajo el argumento del peligro de la «ola reaccionaria» de un eventual Gobierno del PP apoyado por Vox, Otegi contrapuso que en lo referente a Euskadi «no es cuestión de siglas, sino de pueblo vasco».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  2. 2

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  5. 5

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  6. 6 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  9. 9

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  10. 10

    «Hemos encargado a juristas un estudio sobre cómo actuar con las pancartas de ETA»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EH Bildu no contempla una entente electoral con catalanes o gallegos

EH Bildu no contempla una entente electoral con catalanes o gallegos