EH Bildu no contempla una entente electoral con catalanes o gallegos

PNV y EH Bildu compiten en Madrid por ser la vanguardia de la defensa de los derechos de los vascos, y la coalición soberanista va ... a apelar en este nuevo curso a la unidad entre abertzales de cara a un posible adelanto electoral de las generales si Pedro Sánchez acaba sucumbiendo a las presiones. Lo avanzó el secretario general de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi, el pasado viernes en su comparecencia en Donostia. Bajo el argumento del peligro de la «ola reaccionaria» de un eventual Gobierno del PP apoyado por Vox, Otegi contrapuso que en lo referente a Euskadi «no es cuestión de siglas, sino de pueblo vasco».

Esta apuesta desactiva, por lo tanto, la hipótesis de una entente electoral en el Estado que uniera a todas las fuerzas plurinacionales, sobre todo vascas, catalanas y gallegas, y de la llamada izquierda confederal, según fuentes independentistas de toda solvencia. Una posibilidad planteada este verano por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y alentada esta semana, además, por las tres reuniones mantenidas por EH Bildu con ERC, los nacionalistas baleares de Més Mallorca o con Más Madrid (formación integrada en Sumar).

Es una propuesta que sí ha ensayado EH Bildu, y con buen resultado además, en el Senado o las elecciones europeas, pero que ni siquiera la propia ERC ve ahora factible y enmarca en una reflexión personal de su portavoz en Madrid. Rufián defendía que era un buen remedio para corregir los efectos de la Ley d'Hont, que reparte los escaños y que impide muchas veces, sobre a todo a fuerzas minoritarias, convertir en escaños muchas papeletas que quedan como restos y que pueden ser decisivas frente a PP y Vox.