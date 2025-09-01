Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, camina por los jardines del palacio Miramar de Donostia el pasado jueves, antes del consejo de Gobierno. LOBO ALTUNA

Pradales espera un «gesto» de Sánchez con las transferencias

Recta final. ·

Los gobiernos central y vasco tienen solo cuatro meses para cerrarlos traspasos pendientes y recobrar una confianza que en el PNV parece perdida

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:04

Más le vale a la consejera de Gobernanza del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, haber tomado fuerzas en sus vacaciones veraniegas en Zamora y Mendavia. En ... la apertura del curso político el pasado jueves, el lehendakari anunció que, para cerrar en lo que queda de año las 23 transferencias pendientes para culminar de una vez el Estatuto de Gernika, la también portavoz del Ejecutivo «alquilará si hace falta un piso en Madrid» durante todo septiembre y se «atornillará a la silla» hasta cerrar los acuerdos con el Gobierno central. Más allá de la hipérbole, lo cierto es que Imanol Pradales y su partido, el PNV, están dispuestos a poner toda la carne en el asador con ese objetivo, que según el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez pactado por PSOE y jeltzales, fija el final de este año como plazo para completar todos los traspasos. Pero, tanto Gobierno Vasco como PNV no se fían y por ello esperan cuanto antes «un gesto» de Sánchez o del Gobierno central que «garantice» que se va a abordar la negociación hasta las últimas consecuencias, tras el sabor agridulce de la cita de mediados de julio, según fuentes nacionalistas consultadas por este periódico.

