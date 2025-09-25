Bildu califica de «doble provocación» que el Rey venga a Euskadi y que la Guardia Civil celebre puertas abiertas en el aniversario de 'Txiki' y Otaegi

El próximo sábado se cumplirán 50 años desde que el régimen de Franco fusilara a Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi. En vísperas de ... esa efeméride, EH Bildu ha denunciado este jueves que en los próximos días habrá dos eventos en Euskadi: «El Rey de España, Felipe de Borbón, visitará mañana y pasado Euskadi. Paralelamente, el mismo sábado, la Guardia Civil celebrará en Bilbao una jornada de puertas abiertas». Una «doble provocación» según el secretario de Acción Política de la coalición abertzale, Arkaitz Rodríguez.

Rodríguez ha recordado que en las próximas semanas se cumplirán 50 años de la muerte del dictador fascista Franco. «El propio Franco nombró heredero al padre de Felipe de Borbón, Juan Carlos, actualmente fugado en Abu Dhabi, y por eso él también es rey ahora». En palabras del líder de Sortu, el rey de España es, a su vez, el «símbolo de la negación, de la opresión y de la división de Euskal Herria». «Por todo ello, el Rey de España no es bienvenido en nuestro país. Los vascos no tenemos reyes».

El secretario de Acción Política de EH Bildu ha calificado de «inaceptable y grave» la jornada de puertas abiertas que realizará la Guardia Civil el próximo sábado en Bilbao. «El mismo día del 50 aniversario de los fusilamientos, que la Guardia Civil, responsable de las violaciones de los derechos humanos fundamentales contra miles de ciudadanos vascos, salga a las calles de Euskal Herria con las armas en la mano es una provocación inaceptable», ha señalado Rodríguez. En este sentido, ha recordado que entre los voluntarios que integraban el pelotón franquista, que fueron fusilados a Txiki y Otaegi, se encontraban guardias civiles.

Además, ha recordado que la Guardia Civil «es la autora de las torturas infligidas a unos 3.000 ciudadanos vascos, según consta en los informes oficiales elaborados por el Gobierno Vasco y el Gobierno de Nafarroa». Rodríguez ha afirmado que sacar a la Guardia Civil a las calles de Bilbao «con total impunidad» es «doloroso y humillante» para las víctimas de la tortura. «Solo genera revictimización».

Convivencia

Además, ha denunciado que ni la Guardia Civil ni sus responsables políticos han dado pasos para reconocer el daño causado. En este sentido, ha hecho una pregunta directa al resto de representantes políticos de Euskal Herria: «¿Dónde están los que en otros casos se muestran tan preocupados por los derechos humanos y el respeto a las víctimas? ¿No tienen nada que decir? ¿Hasta cuándo van a seguir permitiendo que en Euskal Herria sean víctimas de primera y de segunda categoría?».

«La construcción de la convivencia democrática exige el reconocimiento y reparación de todas las víctimas; exige que la Guardia Civil asuma la responsabilidad del dolor y el sufrimiento que ha causado a este pueblo; y exige también que aquellos símbolos y garantías de la opresión contra este pueblo se vayan de Euskal Herria», ha concluido.