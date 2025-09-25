Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arkaitz Rodríguez. EP

Bildu califica de «doble provocación» que el Rey venga a Euskadi y que la Guardia Civil celebre puertas abiertas en el aniversario de 'Txiki' y Otaegi

«La construcción de la convivencia democrática exige el reconocimiento y reparación de todas las víctimas», resalta la coalición abertzale

A. B.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:31

El próximo sábado se cumplirán 50 años desde que el régimen de Franco fusilara a Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi. En vísperas de ... esa efeméride, EH Bildu ha denunciado este jueves que en los próximos días habrá dos eventos en Euskadi: «El Rey de España, Felipe de Borbón, visitará mañana y pasado Euskadi. Paralelamente, el mismo sábado, la Guardia Civil celebrará en Bilbao una jornada de puertas abiertas». Una «doble provocación» según el secretario de Acción Política de la coalición abertzale, Arkaitz Rodríguez.

