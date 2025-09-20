Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Otegi, en el acto en Tabakalera, en Donostia. EFE

EH Bildu anuncia un 'Diálogo Nacional' para hacer un diagnóstico general de Euskadi

Otegi presenta en Donostia la iniciativa de «gran escucha colectiva» para hablar de las políticas públicas y el futuro modelo de país

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:30

EH Bildu ha anunciado este sábado en Tabakalera la puesta en marcha del denominado 'Diálogo Nacional' para elaborar un diagnóstico colectivo de Euskadi y construir ... un proyecto de país compartido. La coalición soberanista ha presentado este mediodía en Donostia, en el marco de su Conferencia Política, la iniciativa con la que busca también buscar su hueco, como principal partido de la oposición, frente al lehendakari. El plan tendrá tres dimensiones: una local, una nacional dedicada a los desafíos de Euskadi y que abordará cuestiones como el marco político, y una tercera institucional centrada en las políticas públicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  3. 3 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  4. 4 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  5. 5

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  6. 6 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  7. 7

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  8. 8 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  9. 9

    Con tanto error grosero no se puede competir
  10. 10

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EH Bildu anuncia un 'Diálogo Nacional' para hacer un diagnóstico general de Euskadi

EH Bildu anuncia un &#039;Diálogo Nacional&#039; para hacer un diagnóstico general de Euskadi