EH Bildu anuncia un 'Diálogo Nacional' para hacer un diagnóstico general de Euskadi

EH Bildu ha anunciado este sábado en Tabakalera la puesta en marcha del denominado 'Diálogo Nacional' para elaborar un diagnóstico colectivo de Euskadi y construir ... un proyecto de país compartido. La coalición soberanista ha presentado este mediodía en Donostia, en el marco de su Conferencia Política, la iniciativa con la que busca también buscar su hueco, como principal partido de la oposición, frente al lehendakari. El plan tendrá tres dimensiones: una local, una nacional dedicada a los desafíos de Euskadi y que abordará cuestiones como el marco político, y una tercera institucional centrada en las políticas públicas.

Ante una amplia representación de su militancia y con la participación de sus principales referentes institucionales y sociales, la coalición ha lanzado el que será, durante los próximos meses, su eje estratégico de trabajo: un gran proceso colectivo de escucha activa, contraste y construcción compartida.

En su intervención, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha subrayado que «vivimos un momento histórico atravesado por profundas transformaciones -económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas- y por el agotamiento de los actuales marcos de autogobierno. Una coyuntura que plantea un desafío nacional de carácter histórico y que exige una reacción a gran escala, un nuevo impulso y una nueva transformación nacional. Esa es, precisamente, la razón de ser del Diálogo Nacional: acordar un diagnóstico compartido y construir un proyecto de país común.

Para orientar ese contraste, EH Bildu pondrá encima de la mesa una propuesta-marco: un diagnóstico básico y sintético -recogido en un documento de apenas cuatro folios- que servirá de base de discusión, porque no se trata solo de escuchar, sino de abrir un diálogo en profundidad.

«Este país ha sabido salir adelante en situaciones muy difíciles y volverá a hacerlo», ha remarcado Otegi, «pero, para ello, primero debemos leer bien el momento y analizar con rigor cómo está el país». «Se habla mucho del mundo, de EEUU, de Europa, de Draghi, de von der Leyen, de Letta, de España o de Canarias... y muy poco del país. Nosotros proponemos hablar del país, de sus fortalezas y debilidades, mirarnos de frente y actuar en consecuencia».

Tres dimensiones

El Diálogo Nacional se desplegará en tres dimensiones complementarias con funciones diferenciadas: La dimensión local, que busca conocer, junto a agentes sociales, personas referenciales y ciudadanía, qué tipo de sociedad se está conformando. En segundo lugar, aparece la «dimensión nacional»: proyectar el salto que necesita el país para afrontar el desafío nacional, de la mano de los principales agentes y personalidades. Por último, ha hablado de la «dimensión experta-institucional: identificar y diseñar las políticas públicas estratégicas que requiere ese salto, sistematizando las aportaciones recogidas».

Durante la Conferencia, Arnaldo Otegi ha puesto en valor la importancia de este paso: «El Diálogo Nacional es un ejercicio democrático de gran alcance que busca activar la inteligencia colectiva de nuestro pueblo. Queremos escuchar, compartir y acordar, porque solo entre todas y todos podremos levantar un proyecto de país sólido y responder, con ambición y serenidad, a los grandes retos que tenemos por delante», ha concluido en euskera y castellano.