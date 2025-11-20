Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cargos de EH Bildu en Bilbao.

EH Bildu advierte de que los «herederos del franquismo» son una amenaza para Euskadi

La coalición abertzale rememora el asesinato de Santi Brouard y Josu Muguruza

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:02

EH Bildu ha realizado este jueves un acto en Bilbao por el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y los asesinatos de Santi ... Brouard y Josu Muguruza. La coalición abertzale ha recordado que Franco murió hace 50 años, pero que «sus herederos son una amenaza real para nuestro país».

