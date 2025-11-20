EH Bildu advierte de que los «herederos del franquismo» son una amenaza para Euskadi

EH Bildu ha realizado este jueves un acto en Bilbao por el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y los asesinatos de Santi ... Brouard y Josu Muguruza. La coalición abertzale ha recordado que Franco murió hace 50 años, pero que «sus herederos son una amenaza real para nuestro país».

El dirigente de la izquierda independentista, Unai Urruzuno, ha asegurado que todo quedó «atado y bien atado» y que «existe el riesgo de volver a tiempos oscuros, y ejemplo de ello son los fascistas envalentonados las calles, en las instituciones y en las redes sociales». Por eso, ha asegurado que «en las últimas semanas hemos podido comprobar que el antifascismo sigue plenamente vigente y siendo absolutamente necesario».

«En Euskal Herria, el antifascismo adopta la forma de proyecto de liberación nacional y social. Y ese mismo proyecto político fue el que defendieron Santi Brouard, Josu Muguruza y miles de hijos e hijas de este pueblo», ha dicho. Y por eso, ha recordado, «fueron asesinados Santi y Josu»..

Y ha apuntado que «el franquismo no puedo doblegar a Euskal Herria y sus herederos tampoco lo lograrán esta vez. Por todo ello, este sábado volveremos a llenar las calles de Bilbo e invitamos a toda la sociedad vasca a participar en la manifestación nacional que partirá de La Casilla a las 17:30 de la tarde».