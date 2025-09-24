Behatokia presenta una querella contra los policías autores de la «emboscada» de la 'playa de los frailes' de Hondarribia en 1974

La asociación Giza Eskubideen Behatokia impulsará una nueva querella por «crímenes de lesa humanidad» por parte de la Policía franquista. En este caso, por la « ... ejecución» de dos jóvenes independentistas vascos en la llamada 'emboscada de Asturiaga' en 1974 en Hondarribia. Roque Méndez Villada y José Luis Mondragón Elorza, que no pertenecían a ETA, murieron el 20 de mayo de ese año tras ser tiroteados al llegar a la llamada 'playa de los frailes' en una lancha procedente de San Juan de Luz. En el arenal les esperaban los agentes policiales. Un caso similar, señala el Observatorio Vasco de Derechos Humanos, al de las «ejecuciones extrajudiciales» de la bahía de Pasaia en 1984, en la que fallecieron cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

Giza Eskubideen Behatokia recuerda que la nueva Ley de Memoria Democrática de España declara los «crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura» como imprescriptibles y no amnistiables, y en este marco coloca este caso. Agrega, en un comunicado difundido hoy, que Roque Méndez Villada, ha sido reconocido como «víctima del franquismo» por el Gobierno Vasco y el Gobierno central. La familia de José Luis Mondragón Elorza han iniciado ya los trámites para lograr similar consideración.

En la querella del observatorio también se pide que se investigue la identidad y el paradero de la persona que viajaba en la lancha con ambas víctimas y que al parecer era un 'infiltrado' policial, con el alias 'Cocoliso' y que al parecer habría fallecido posteriormente a estos hechos en un accidente de tráfico en circunstancias no aclaradas, según el comunicado de Behatokia.

Informe de la ONU

El organismo por los derechos humanos vuelve a recordar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha hecho público un informe sobre España el pasado verano en el que instaba al Estado a «proseguir e intensificar sus esfuerzos para adoptar todas las medidas legislativas y de otra índole para garantizar que ni se aplique la amnistía y la prescripción a las graves violaciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista».

Por último, estos reconocimientos administrativos, a juicio de Behatokia, tienen un indudable «valor moral» para estas personas y un «claro valor político» en pleno debate sobre el caso de 'Txiki' y Otaegi, los dos miembros de ETA fusilados por el franquismo hace justo 50 años.