Agus Hernan uno de los portavoces de Giza Eskubideen Behatokia, impulsora de la querella.

Behatokia presenta una querella contra los policías autores de la «emboscada» de la 'playa de los frailes' de Hondarribia en 1974

Las víctimas fueron dos jóvenes independentistas vascos y uno de ellos, Roque Mendez Villada, ya ha sido reconocido como víctima del Estado

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:00

La asociación Giza Eskubideen Behatokia impulsará una nueva querella por «crímenes de lesa humanidad» por parte de la Policía franquista. En este caso, por la « ... ejecución» de dos jóvenes independentistas vascos en la llamada 'emboscada de Asturiaga' en 1974 en Hondarribia. Roque Méndez Villada y José Luis Mondragón Elorza, que no pertenecían a ETA, murieron el 20 de mayo de ese año tras ser tiroteados al llegar a la llamada 'playa de los frailes' en una lancha procedente de San Juan de Luz. En el arenal les esperaban los agentes policiales. Un caso similar, señala el Observatorio Vasco de Derechos Humanos, al de las «ejecuciones extrajudiciales» de la bahía de Pasaia en 1984, en la que fallecieron cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

