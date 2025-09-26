Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle Sabino Arana, Barcelona GM

Barcelona rechaza cambiar el nombre de la calle Sabino Arana por el de Miguel Ángel Blanco

La iniciativa ciudadana, apoyada por el PP y Vox, ha sido tumbada por el PSC, Junts, ERC y los comunes

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:11

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado este viernes una iniciativa ciudadana que proponía un cambio en el callejero de la ciudad: sustituir la ... calle Sabino Arana, fundador del PNV, y rebautizarla con el nombre de Miguel Ángel Blanco, en homenaje al concejal del PP de Ermua asesinado por ETA en 1997. La moción ha llegado al pleno del consistorio barcelonés después de que una plataforma ciudadana recogiera 40.000 firmas para un cambio en el nomenclátor. No obstante, la petición de cambio del nombre de la calle, que está en el barrio de Les Corts desde 1979, muy cerca del Camp Nou, ha sido ampliamente rechazado con los votos del PSC, Esquerra, Junts y los comunes. Solo han votado a favor el PP y Vox, que suman el 14% de los concejales en el Ayuntamiento de Barcelona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  5. 5

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Barcelona rechaza cambiar el nombre de la calle Sabino Arana por el de Miguel Ángel Blanco

Barcelona rechaza cambiar el nombre de la calle Sabino Arana por el de Miguel Ángel Blanco