Ayuso desafía al Gobierno y rechaza el registro de médicos objetores: «Váyanse a otro lado a abortar»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó este jueves que no creará el registro de médicos objetores que se oponen a ... realizan abortos, a pesar de que la ley obliga a hacerlo y que su propia consejera de Sanidad anunció la semana pasada, pese a las críticas, que lo harían. «No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo», aseguró durante la sesión de control en la Asamblea regional. La mandataria autonómica desafió al Gobierno y a las izquierda al reiterar que «nunca» va hacer una «lista negra» de médicos y si «¿les parece poco? -añadió, pues váyanse a otro lado a abortar».

La respuesta por parte del Ejecutivo no se ha hecho esperar. «No lo vamos a permitir», aseveró el propio presidente Pedro Sánchez a través de las redes sociales en un mensaje de advertencia. «El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta -escribió-, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional».

A juicio de Ayuso, la elaboración de una «lista negra» de médicos «pone en peligro el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 15 de derecho a la vida y a la integridad física y moral, el artículo 16.1 que defiende la libertad ideológica de religión o creencias y ha dado pie a sentencias refrendadas por el propio Tribunal Constitucional, y el artículo 16.2 de nuestra Constitución dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».

La discusión en la Asamblea de Madrid se ha enconado después de que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, reclamara a Ayuso, como también hizo la ministra de Sanidad, Mónica García, que la comunidad «cumpla la ley» y remita el listado de objetores. «Pregúntale a sus amigos de Hamás o al mundo musulmán qué opina del aborto», ha respondido Ayuso. «Y no le digo de la homosexualidad o de la transexualidad. Esa aventura se ha dejado a ustedes».

Además de Pedro Sánchez, otros representantes de la izquierda han saltado contra la presidenta madrileña. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tildado de «salvajada» la frase de Ayuso «¡váyanse a otro lado a abortar!». «El aborto es un derecho de las mujeres en este país que tiene que garantizar la sanidad y la sanidad madrileña», ha recordado López, que ha pronosticado que serán las mujeres las que «le van a decir a Ayuso que se vaya a su casa».

Los reproches contra la presidenta de Madrid también han llegado desde el otro lado de la cámara. La portavoz de Vox en el Parlamento regional, Isabel Pérez Moñino, ha criticado los «giros» del PP sobre el aborto según «dónde y con quién esté hablando». «Cuando lleguemos al Gobierno nosotros sí vamos a cambiar y vamos a derogar todas las leyes totalitarias aprobadas por la izquierda y por la extrema izquierda en este país», ha dicho Moñino.

El aborto volvió a situarse en el centro del debate político después de que el PP y Vox, en el Ayuntamiento de Madrid, aprobaran el 30 de septiembre una iniciativa para que las mujeres que pidan la interrupción de su embarazo sean informadas sobre los riesgos que conlleva para su salud, un supuesto 'síndrome post aborto' que la ciencia niega. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, rectificó en los días siguientes, admitió que este supuesto síndrome «no es una categoría científica reconocida» y aseguro que no será obligatorio recibir la información.