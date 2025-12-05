Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ayuso este viernes durante un acto en conmemoración del 47º aniversario de la Constitución. Efe

Ayuso avisa de que cualquier mala práctica en el hospital de Torrejón «será erradicada con contundencia»

La presidenta regional da carpetazo a la crisis y pide la «máxima confianza» para los profesionales del centro sanitario

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:35

Isabel Díaz Ayuso dio este viernes carpetazo a la crisis desatada por la publicación de los audios en el que el CEO del grupo sanitario ... Ribera, compañía encargada de la gestión del hospital de Torrejón de Ardoz, instaba a rechazar pacientes y alargar las listas de espera para reducir gastos y ampliar los beneficios. «Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia», afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pidió la «máxima confianza» para los profesionales sanitarios que trabajan en el citado centro. «Ni ellos ni ningún paciente -advirtió- serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses».

