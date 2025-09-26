Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

El Ayuntamiento de Zarautz celebra un acto de reconocimiento institucional a 'Txiki' y Otaegi y reconoce que «llega tarde»

Los grupos consensúan una declaración en el 50 aniversario del fusilamiento de los dos miembros de ETA por el régimen franquista y realizan una ofrenda florar a la familia

Jorge Sainz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15

El Ayuntamiento de Zarautz ha celebrado esta tarde un acto de reconocimiento institucional a los miembros de ETA 'Txiki' y Otaegi, al cumplirse este sábado ... 50 años de su fusilamiento por el régimen franquista. El alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka (PNV) ha entregado a los familiares de ambos sendos ramos de flores y ha asumido, en la lectura de la declaración institucional en euskera, que este tributo del consistorio llega «tarde». Los allegados de Jon Paredes Manot, vecino de la localidad, señalaron estar «dolidos» con el Ayuntamiento por las polémicas y discrepancias de estas semanas sobre si merecían ser homenajeados o no. «Se ha sido injusto con su memoria, el Ayuntamiento no ha estado a la altura y han echado sal en la herida», criticó su hermano. La víspera, el Ayuntamiento de Azpeitia, localidad de Angel Otaegi, había celebrado un acto similar.

