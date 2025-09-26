El Ayuntamiento de Zarautz celebra un acto de reconocimiento institucional a 'Txiki' y Otaegi y reconoce que «llega tarde»

El Ayuntamiento de Zarautz ha celebrado esta tarde un acto de reconocimiento institucional a los miembros de ETA 'Txiki' y Otaegi, al cumplirse este sábado ... 50 años de su fusilamiento por el régimen franquista. El alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka (PNV) ha entregado a los familiares de ambos sendos ramos de flores y ha asumido, en la lectura de la declaración institucional en euskera, que este tributo del consistorio llega «tarde». Los allegados de Jon Paredes Manot, vecino de la localidad, señalaron estar «dolidos» con el Ayuntamiento por las polémicas y discrepancias de estas semanas sobre si merecían ser homenajeados o no. «Se ha sido injusto con su memoria, el Ayuntamiento no ha estado a la altura y han echado sal en la herida», criticó su hermano. La víspera, el Ayuntamiento de Azpeitia, localidad de Angel Otaegi, había celebrado un acto similar.

Ante un salón de plenos lleno, Txurruka intervino para denunciar las dos muertes a manos de la dictadura, sin que mediara un juicio con garantías y «vulnerando el derecho internacional». Ha sido un acto consensuado donde se leyó una declaración institucional, fruto del trabajo conjunto y del consenso alcanzado entre todos los grupos políticos con representación municipal (PNV, EH Bildu y PSE-EE).

El regidor, tras señalar que este reconocimiento «llega tarde», explicó que con este acto se buscaba «saldar la deuda con la familia», a la que reconoció el dolor vivido durante este tiempo por la «injusticia» que supuso se «ejecución», y el posterior «olvido institucional».

«Derecho a la reparación»

En la declaración se aboga por reconocer el «derecho a la verdad, la memoria y la reparación de todas las personas víctimas de vulneraciones de derechos humanos», como es el caso de Paredes Manot, nacido en Extremadura y afincado desde joven en Zarautz.

La convocatoria de esta cita llegó después de la polémica surgida tras denegar el Ayuntamiento un local público a las fundaciones Iratzar y Olaso Dorrea para una exposición sobre 'Txiki' y Otaegi. Las razones del consistorio eran que «la exposición no es compatible con el compromiso de los vascos y las instituciones de construir una memoria democrática compartida en el que todas las víctimas sean reconocidas, sin jerarquías ni apropiaciones políticas».

En este sentido, el Ayuntamiento expresa su deseo de que la declaración de hoy sea una «expresión unánime de todas las voces políticas, una muestra de solidaridad y humanidad ante la injusticia cometida contra Juan Paredes Manot Txiki, y una reflexión orientada al reconocimiento y a la reparación desde la responsabilidad que como institución pública» ostenta.