El padre del menor en comparecencia pública. A. N.

La Audiencia de Gipuzkoa ordena reabrir la causa del joven herido por un pelotazo de la Ertzaintza en los carnavales de Tolosa

Fue archivada en noviembre de 2024 y tras un segundo recurso volverá a iniciarse la instrucción

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:57

La Audiencia de Gipuzkoa ha ordenado al Juzgado de Instrucción 1 de Tolosa reabrir la causa del menor herido por un pelotazo de la Ertzaintza ... en los carnavales de Tolosa del 2024. El juez decidió el pasado mes de noviembre el sobreseimiento del caso después de tomar declaración a dos ertzainas, en calidad de investigados, por el incidente ocurrido en las fiestas tolosarras. Según ha confirmado a este periódico uno de los portavoces de 'Xuhar Herri Plataforma', volverá a iniciarse la instrucción tras un segundo recurso que la defensa elevó a la audiencia provincial.

