La Audiencia de Gipuzkoa ordena reabrir la causa del joven herido por un pelotazo de la Ertzaintza en los carnavales de Tolosa

La Audiencia de Gipuzkoa ha ordenado al Juzgado de Instrucción 1 de Tolosa reabrir la causa del menor herido por un pelotazo de la Ertzaintza ... en los carnavales de Tolosa del 2024. El juez decidió el pasado mes de noviembre el sobreseimiento del caso después de tomar declaración a dos ertzainas, en calidad de investigados, por el incidente ocurrido en las fiestas tolosarras. Según ha confirmado a este periódico uno de los portavoces de 'Xuhar Herri Plataforma', volverá a iniciarse la instrucción tras un segundo recurso que la defensa elevó a la audiencia provincial.

El joven tenía 16 años cuando fue golpeado por un proyectil de la Ertzaintza tras unas cargas en las fiestas de los carnavales de Tolosa. El golpe recibido, que en un primer momento provocó que al billabonatarra le tuviesen que poner 15 puntos, también le supuso una operación en el ojo y pérdida de parte de la visión.

«Ha sido un palo terrible. No es justo para nada», aseguraba el padre del menor a este periódico cuando la familia conoció que la causa había sido archivada. «Mi hijo ha tenido que pasar cada mes por el forense correspondiente, pero no ha sido llamado a declarar en ningún momento». Ahora, según explican, desde 'Xuhar Herri Plataforma', que el menor acuda a declarar puede ser uno de los objetivos.

El juez decidió el sobreseimiento del caso tras las declaraciones de los ertzainas. Los agentes investigados explicaron ante el juez que se vieron obligados a cargar «en defensa de su integridad física y de la de terceras personas».