La Audiencia de Badajoz decidirá el día 15 si abre juicio oral contra el hermano de Sánchez

La Diputación de Badajoz decidirá el próximo día 15 se abre juicio oral contra David Sánchez. Junto al hermano del presidente del Gobierno podría ... ser también juzgado el secretario general de los socialistas extremeños y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por el contrato a Sánchez del Gobierno, David Sánchez, sobre la mesa. Ambos están procesados por delitos de tráfico de influencias y prevaricación, por los que las acusaciones populares piden para cada uno de ellos tres años de cárcel e inhabilitación para ejercer un cargo público.

El paso que todas las partes esperan es la deliberación de la Audiencia sobre los recursos presentados por los once encausados al auto anterior a la apertura de juicio oral. Se trata del que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado el 29 de abril. El tribunal tiene reservado el 15 de septiembre para deliberar sobre todos los escritos y tiene previsto unificar la respuesta en una única resolución.

Hasta ahora, todas las decisiones de la Audiencia sobre esta causa han respaldado la actuación de la jueza que ha dirigido la instrucción desde el Juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma. Pero aquello fue durante la fase de instrucción, lo que hace pensar a las defensas que aún pueden evitar el juicio.

La Audiencia tiene dos opciones. La primera sería ratificar la transformación en procedimiento abreviado, lo que conllevaría la celebración del juicio. En este caso, sí que podría decidir si van los once investigados o solo algunos de ellos. La segunda opción consistiría en rechazar la transformación en procedimiento abreviado si no ve indicios de criminalidad que justifiquen el juicio.

Si finalmente se llegara a celebrarse tendría lugar en la Audiencia Provincial, dado que el Tribunal Superior de Extremadura rechazó el aforamiento de Gallardo que este reclamó por haberse convertido en diputado regional en los mismos días en que la jueza de instrucción decretaba la apertura de juicio. La Fiscalía no acusa y pide la absolución para todos.

La magistrada dictó su última resolución el 4 de agosto, cuando rechazó retirarle el pasaporte a David Sánchez como solicitaron las acusaciones populares tras saberse que había solicitado un visado de un año para viajar a Japón.