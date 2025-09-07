Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. EFE

La Audiencia de Badajoz decidirá el día 15 si abre juicio oral contra el hermano de Sánchez

David Sánchez se enfrenta a tres años de cárcel por prevaricación y tráfico de influencias

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:47

La Diputación de Badajoz decidirá el próximo día 15 se abre juicio oral contra David Sánchez. Junto al hermano del presidente del Gobierno podría ... ser también juzgado el secretario general de los socialistas extremeños y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por el contrato a Sánchez del Gobierno, David Sánchez, sobre la mesa. Ambos están procesados por delitos de tráfico de influencias y prevaricación, por los que las acusaciones populares piden para cada uno de ellos tres años de cárcel e inhabilitación para ejercer un cargo público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  2. 2

    Una sanción da el triunfo a Zierbena y pone a Orio contra las cuerdas
  3. 3 Entrenadores apuntan a la organización: «Estamos viviendo la inquisición en la Bandera de la Concha»
  4. 4

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  5. 5 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  6. 6

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  7. 7 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  8. 8

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  9. 9

    Arraun deja La Concha a punto de caramelo
  10. 10

    Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Audiencia de Badajoz decidirá el día 15 si abre juicio oral contra el hermano de Sánchez

La Audiencia de Badajoz decidirá el día 15 si abre juicio oral contra el hermano de Sánchez