La asamblea del PNV aprueba la enmienda que elude decantarse por Ezkio como conexión del TAV por Navarra

Jorge Sainz San Sebastián Sábado, 29 de marzo 2025, 12:14 | Actualizado 12:25h. Comenta Compartir

La Asamblea General del PNV ha aprobado definitivamente la enmienda sobre la conexión del Tren de Alta Velocidad (TAV) por Navarra. Finalmente la dirección jeltzale ... da luz verde a un texto que no se decanta por la conexión guipuzcoana por Ezkio, como ha defendido el partido en Gipuzkoa, sino por una que busca evitar divisiones territoriales internas y aboga por «incluir en el análisis» tanto la vía original guipuzcoana, como la alternativa por Vitoria, que defienden los jeltzales alaveses, y la tercera vía por Ezkio, un plan C que bordearía Aralar sin túneles para reducir el impacto medioambiental pero manteniendo el ahorro del tiempo del trayecto entre Donostia y Pamplona. En definitiva, el PNV no toma partido oficial sobre ninguna opción, a la espera que los informes técnicos del Gobierno central determinen algún día cuál es la mejor opción.

El texto, aprobado en la ponencia socioeconómica 'Construir una nación libre para ser libres' y desvelado en exclusiva por este periódico el pasado martes, recoge literalmente que «expresamente citamos la prioridad y necesidad de concluir y poner en servicio la Red Ferroviaria de Alta Velocidad que nos conecte cinco de los siete herrialdes entre sí, y tanto con el Estado Español como con el Francés y el resto del norte de Europa, mediante unos Servicios de Altas Prestaciones, para personas, mercancías y de autopista ferroviaria». Sobre el enlace o conexión con Navarra, el PNV señala que «se debe adoptar una solución definitiva cuanto antes, incluyendo en el análisis además de las alternativas de Vitoria-Gasteiz y Ezkio incorporadas en el último Estudio Informativo, la alternativa de Ezkio presentada por el Gobierno Vasco y Navarro, en las alegaciones de 2018». Esta última es la vía Ezkio original y fue defendida en su día por el Ejecutivo autónomo, además por la Diputación de Gipuzkoa, el Gipuzko Buru Batzar, la patronal Adegi y la Cámara de Comercio, ya que ahorra veinte minutos al trayecto entre las capitales de Gipuzkoa y Navarra, algo fundamental en un transporte de alta velocidad. Noticias relacionadas La asamblea del PNV inicia la 'era Esteban' con la apuesta por la plena soberanía vasca en la UE Aitor Esteban, al inicio de la Asamblea General del PNV: «Es muy necesaria para ponernos las pilas» El reto del PNV: frenar su caída electoral y el avance de EH Bildu No obstante, este enlace por Gipuzkoa, ha sido cuestionado por el diputado general de Araba, partidario de la conexión con Vitoria, por sus costes medioambientales y ecónomicos al atravesar la sierra de Aralar, algo que llevó al alcalde donostiarra Goia a tacharle de «egoísta». El PNV quiere limar asperezas y ha consensuado una enmienda entre los distintos territorios para la asamblea de este fin de semana. El nuevo texto añade que «se requiere que se atiendan los aspectos sobre funcionalidad estructural y capacidad de red, los tiempos de viaje, los aspectos medioambientales y de coste de construcción-operación-mantenimiento. Se requiere la integración de la alta velocidad en las diferentes capitales en los términos acordados, sin soluciones provisionales alternativas para los proyectos de soterramiento de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Apostamos por un modelo de gestión, frecuencias y tarificación que incremente el uso del transporte público y priorice los sistemas de movilidad colectivos». «Lograr la excelencia en salud» La enmienda socioeconómica, presentada por el exdiputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, también aborda cuestiones como la Sanidad o la industria. El documento aprobado insta a la formación jeltzale a «seguir tratando de lograr la excelencia en salud y educación». Dos materias delicadas. La primera porque tras la pandemia la gestión de Osakidetza ha estado en el foco de la crítica y ha llevado al nuevo lehendakari, Imanol Pradales, a implementar nuevas estrategias. Y la segunda se ve marcada por las continuas huelgas de profesores en el sector público. Sobre otras cuestiones, la enmienda peneuvista defende medidas para «una mayor autonomía energética», en plena crisis tras la Guerra de Ucrania, apostar por la transición digital y «acompañar a las empresas vascas para que puedan crecer y fortalecer su arraigo en Euskadi». Otro punto importante debido a la guerra comercial por los aranceles del presidente de EE UU, Donald Trump. La lucha por «reducir el absentismo» también es otro objetivo del PNV.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión