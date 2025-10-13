Segunda pintada contra Israel en la sede del PSE-EE de Tolosa en menos de un mes

El PSE-EE de Gipuzkoa ha denunciado este lunes un nuevo ataque contra su sede de Tolosa. Han aparecido pintadas contra Israel en las que ... puede leerse las frases en euskera 'Konplizitateari ez. Israel desegin!' denunciando la complicidad con ese país y llamando a romper con él.

Se trata del segundo ataque que se ha producido en menos de un mes en esa casa del pueblo de Tolosa y el tercero en Gipuzkoa, tras las pintadas aparecidas en la sede socialista en San Sebastián el pasado 1 de octubre.

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha condenado «rotundamente» este nuevo ataque y ha exigido que «cesen definitivamente este tipo de actos». «Si hay alguna formación política que ha mostrado su respaldo al pueblo palestino y ha condenado sin ambages el genocidio que el gobierno de Israel ha cometido en Gaza es el Partido Socialista. Después, han venido todos los demás», ha subrayado.

Asensio ha asegurado que el PSE-EE seguirá defendiendo sus principios «con firmeza y serenidad» porque «estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo». «Estos ataques son intolerables. Son expresiones de odio que no nos llevan a ninguna parte. Frente a ellos, vamos a seguir defiendo la libertad y la democracia como herramientas para transformar la sociedad», ha concluido.