Segunda pintada contra Israel en la sede del PSE-EE de Tolosa en menos de un mes

Asensio condena «rotundamente» este nuevo ataque y exige que «cesen definitivamente este tipo de actos»

A. I.

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:02

Comenta

El PSE-EE de Gipuzkoa ha denunciado este lunes un nuevo ataque contra su sede de Tolosa. Han aparecido pintadas contra Israel en las que ... puede leerse las frases en euskera 'Konplizitateari ez. Israel desegin!' denunciando la complicidad con ese país y llamando a romper con él.

