Antonio Hernando será el enlace entre Sánchez y PNV y Bildu en vez de Cerdán

Antonio Hernando se ha convertido en el nuevo interlocutor entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PNV y EH Bildu, en sustitución de Santos ... Cerdán, exnúmero tres del PSOE y ahora en prisión en el marco del presunto caso de corrupción por cobros por adjudicaciones irregulares que lleva su nombre.

Según ha podido confirmar este periódico de fuentes solventes conocedoras de su nueva tarea, Hernando (Madrid, 57 años), actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y uno de los principales 'fontaneros' de Sánchez en Moncloa, ha tomado el testigo del exsecretario de Organización socialista, que hasta que dimitió de todos sus cargos en el Ejecutivo hacía las veces de enlace entre el presidente del Gobierno y los dos partidos nacionalistas vascos.

La caída del político navarro había dejado vacante una figura clave para amarrar el apoyo parlamentario al Gobierno de dos grupos claves como son PNV y EH Bildu. Y para ello, Sánchez echa mano de Hernando, que ha vuelto a la primera línea política después de ser recuperado por Pedro Sánchez el pasado mes de julio para ocupar el cargo de secretario d Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, dentro del ministerio que pilota Óscar López, otra figura socialista rescatada por el actual presidente del Ejecutivo español.

El exparlamentario trabajó como diputado durante casi quince años, llegando a ser el portavoz del grupo del PSOE en el Congreso entre 2014 y 2017. También ha ejercido de director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en dos ocasiones, entre octubre de 2021 y junio de 2023. De hecho, llegó a ser uno de los hombres de máxima confianza de Sánchez en la primera etapa en la secretaría general del PSOE y un 'fontanero' en la sombra en esos años en La Moncloa. Tras años de ostracismo, fue recuperado por Sánchez y por el propio Óscar López en 2021, tras la pandemia.

Rescatado

Y es que, después de que Sánchez retomara el liderazgo del PSOE en el año 2017, Hernando quedó fuera de los principales puestos de responsabilidad. Su relación política con el presidente se había tensado por las decisiones estratégicas del partido y las continuas discrepancia acabaron deteriorando su sintonía con la dirección liderada ahora por Sánchez.

Tras la crisis provocada en junio al conocerse la presunta implicación de Cerdán en la supuesta trama de corrupción de la que también se acusa al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García, excargo socialista y chófer de Ábalos, la estructura socialista quedó resquebrajada.

El dirigente navarro era una pieza capital para el presidente, como responsable de Organización, cargo que ahora ocupa la valenciana Rebeca Torró, y como muñidor de las siempre delicadas relaciones con el nacionalismo vasco y el catalán. En este segundo caso, es el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el que mantiene ahora la interlocución con el expresident Carlos Puigdemont (Junts), recluido en Bélgica. Zapatero sonó como posible enlace con PNV y EH Bildu, sobre todo, tras fraguar buena relación con Arnaldo Otegi, pero ha sido finalmente Hernando quien se encargará de esta tarea.