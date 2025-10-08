Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Palau. JL. BORT

Anticipo de la primera entrevista a Mazón tras la dana: «Confío en que la procesión por el Día de la Comunidad sea cívica»

El jefe del Consell se reúne por primera vez con un medio de comunicación desde el 29 de octubre, día de la dana que arrasó la provincia de Valencia

Héctor Esteban y JC. Ferriol Moya

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:16

Comenta

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, concede la primera entrevista a un medio de comunicación desde el 29 de octubre, día de la dana. ... Este periódico publicará mañana, 9 d'Octubre, su contenido y ofrece hoy un adelanto al hilo de la procesión cívica que abrirá los actos del Día de la Comunitat Valenciana. Mazón, en la entrevista, aborda su agenda durante el 29 de octubre, las decisiones que adoptó a lo largo de la jornada, su relación con las víctimas y sus impresiones de la actitud del resto de partidos políticos en relación con la gestión de la riada.

