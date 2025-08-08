Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puigdemont se encamina al escenario del mitin del 8 de agosto de 2024 escoltado por la cúpula de Junts antes de esfumarse Nacho Doce/Reuters

Un año después de la segunda fuga de Puigdemont las dudas lo envuelven casi todo

Tres mossos están imputados por ayudar al expresidente catalán en su plan, pero continúan sin aclararse los errores de bulto en el operativo

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:33

Anunció que volvería con semanas de antelación. 24 horas antes, además, desveló el lugar y la hora exacta de su reaparición: el Arc del Triomf ... de Barcelona a las 9 horas del 8 de agosto de 2024. El prófugo más buscado de España, cumplió su palabra y dos minutos antes de la 9 de la mañana de aquel jueves se presentó en los alrededores del Parlament donde Salvador Illa iba a ser investido. E incluso dio un discurso de cuatro minutos. Sin embargo, no logró ser detenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  6. 6 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  7. 7 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  8. 8 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  9. 9

    Arsen Zakharyan, ¿a la tercera va la vencida?
  10. 10 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un año después de la segunda fuga de Puigdemont las dudas lo envuelven casi todo

Un año después de la segunda fuga de Puigdemont las dudas lo envuelven casi todo