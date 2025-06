Andueza no se moja en el partido Euskadi-España de cesta punta Elude confesar a qué selección apoya en el Mundial que se disputa en Gernika. «Me gusta disfrutar del deporte juegue quien juegue», ha acertado a responder

Koldo Domínguez Martes, 3 de junio 2025, 15:43 Comenta Compartir

La pregunta de un periodista era muy sencilla y concreta: «¿Señor Andueza, en la Liga de Naciones va con España o con Euskadi?». Era la ... última de la rueda de prensa para presentar, junto a Aitor Esteban, el paquete de medidas para dinamizar el sector de la construcción en Euskadi pactado entre socialistas y jeltzales. Pero ante esa cuestión, Andueza ha optado por no contestar. «Me va a permitir que en este caso no le responda», ha asegurado, para acto seguido recurrir a una serie de circunloquios para no 'mojarse' sobre la cuestión.

Por primera vez, la selección vasca de pelota compite de manera oficial dentro de la Liga de Naciones de cesta punta que se está disputando en Gernika, con la presencia también de España entre sus rivales. Un escenario inédito, con la oficialidad de las selecciones de Euskadi de trasfondo, que ha sido aplaudido tanto por PNV como EH Bildu, pero que ha cogido con el pie cambiado al líder socialista. «Yo he ido muy a menudo al frontón, como al fútbol y a otros deportes. Me gusta disfrutar del deporte juegue quien juegue. Lo que espero y deseo es que este Mundial esté a la altura de las expectativas de todos y que veamos un buen espectáculo y que sirva para que la pelota vasca tenga una proyección en el mundo porque me parece uno de los deportes más bonitos que tenemos en Euskadi y en otras comunidades autónomas», ha afirmado para salir del apuro. Mientras tanto, detrás de Andueza seguía la escena con una media sonrisa en la boca el presidente del PNV, quien al despedirse se ha dirigido al periodista que había interpelado a su socio de gobierno. «¿Qué? ¿A mí no me preguntas con quién voy?», le ha soltado entre risas. Esteban fue ayer uno de los altos dirigentes de su partido que estuvo presente en la jornada inaugural del Mundial respaldando a Euskadi.

