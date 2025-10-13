Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gil, Cristina González, Eneko Andueza y Miguel Ángel Morales, este lunes en la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSE-EE en Bilbao.

Andueza insta al PNV a regresar al consenso sobre el euskera y «dejar de actuar empujado por la disputa electoral con EH Bildu»

En la Comisión Ejecutiva reunida este lunes en Bilbao ha invitado a todos los partidos a «colaborar» para aprobar unos Presupuestos «que afiancen el Estado del bienestar y los servicios públicos»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:06

Comenta

Tras la tensión vivida los últimos días entre máximos dirigentes de PNV y PSE en materias como el euskera, la reforma estatutaria o el traspaso ... del Puerto de Pasaia, Eneko Andueza ha trasladado este lunes un mensaje conciliador y ha instado al PNV a regresar al consenso sobre el euskera en la Administración y «dejar de actuar empujado por la disputa electoral con EH Bildu que perjudica a la mayoría». Ante la Comisión Ejecutiva del PSE-EE, reunida esta tarde en Bilbao, el líder del PSE-EE ha reiterado su preocupación por las iniciativas parlamentarias de PNV y EH Bildu para elevar el nivel de exigencia del euskera en el sector público y «pasar por encima de los derechos de miles de personas que trabajan en la administración o que aspiran a hacerlo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  6. 6

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  9. 9 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Andueza insta al PNV a regresar al consenso sobre el euskera y «dejar de actuar empujado por la disputa electoral con EH Bildu»

Andueza insta al PNV a regresar al consenso sobre el euskera y «dejar de actuar empujado por la disputa electoral con EH Bildu»