Andueza insta al PNV a regresar al consenso sobre el euskera y «dejar de actuar empujado por la disputa electoral con EH Bildu»

Tras la tensión vivida los últimos días entre máximos dirigentes de PNV y PSE en materias como el euskera, la reforma estatutaria o el traspaso ... del Puerto de Pasaia, Eneko Andueza ha trasladado este lunes un mensaje conciliador y ha instado al PNV a regresar al consenso sobre el euskera en la Administración y «dejar de actuar empujado por la disputa electoral con EH Bildu que perjudica a la mayoría». Ante la Comisión Ejecutiva del PSE-EE, reunida esta tarde en Bilbao, el líder del PSE-EE ha reiterado su preocupación por las iniciativas parlamentarias de PNV y EH Bildu para elevar el nivel de exigencia del euskera en el sector público y «pasar por encima de los derechos de miles de personas que trabajan en la administración o que aspiran a hacerlo».

La dirección socialista ha apelado a los consensos previos en la Ley de Empleo Público o el Decreto de Perfiles, «que vienen de muy atrás y que se han actualizado la pasada legislatura, y ha instado, en especial al PNV, a actuar en este asunto »con responsabilidad«.

El secretario general del PSE-EE ha defendido «y defiende la normalización de euskera, su conocimiento, su uso y el derecho de toda la ciudadanía a utilizarlo». Ha explicado que «así ha sido siempre, pero imponer el euskera con una visión excluyente, elevar las exigencias, pedir requisitos que dejan fuera a amplias capas sociales es injusto, es innecesario porque a nadie se le niega el derecho a ser atendido o a trabajar en euskera y confirma que los nacionalistas tienen muchas dificultades para admitir que este país es diverso».

En los prolegómenos de la negociación presupuestaria, también se ha dirigido al conjunto de las fuerzas políticas de Euskadi y les ha invitado a «colaborar» en la aprobación en todas las instituciones vascas de unos Presupuestos para 2026 «que respondan a la demanda ciudadana de políticas progresistas, orientadas a la defensa de los servicios públicos, el crecimiento económico y el bienestar y la justicia social».

«Tenemos la responsabilidad de cogobernar la mayoría de las instituciones de Euskadi y debemos responder a lo que nos demanda la ciudadanía. Los y las socialistas sabemos que esas políticas progresistas que piden vascos y vascas son las que defendemos cada día. Pero queremos hacer un llamamiento al resto de fuerzas políticas para sumar en esta dirección en los Presupuestos», ha defendido Andueza.

En las próximas semanas, todas las instituciones, diputaciones, ayuntamientos y también el Gobierno Vasco, presentarán sus proyectos de Presupuestos para el próximo año y el PSE-EE cree que el momento social y económico «merece una apuesta decidida por las políticas expansivas, que garanticen la igualdad afianzando el Estado del bienestar y los servicios públicos con unas cuentas expansivas», según ha resumido Andueza.

La Comisión Ejecutiva ha decidido tambén celebrar el próximo 25 de octubre los 46 años del Estatuto de Gernika con el lema «El autogobierno útil. Euskadi hobe baterako Estatutua». En el acto, cuya celebración está prevista en Bilbao, intervendrá el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que estará acompañado por el vicelehendakari y los consejeros y las consejeras socialistas, el resto de los miembros de la ejecutiva y del grupo parlamentario.