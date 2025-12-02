Andueza enfría las expectativas de acordar el nuevo estatus por el «escollo» del derecho a decidir

Con apelaciones a la «sensatez», la «inteligencia», el «realismo», el «pragmatismo» y el sentido de «responsabilidad», Eneko Andueza ha instado este martes al PNV y ... a EH Bildu a dejar a un lado el debate identitario y aparcar el derecho a decidir, que está sobre la mesa, para poder alcanzar un pacto que reforme el actual Estatuto de Gernika aprobado en 1979. El gran «escollo», ha dicho, que de momento sigue impidiendo un acuerdo a tres.

El secretario general del PSE ha enfriado así las expectativas de poder sellar un acuerdo estatutario -al menos, a corto plazo-, a pesar de que el presidente del partido jeltzale, Aitor Esteban, se mostrase confiado en poder cerrar el pacto este mismo año. «Ojalá, eso sería lo ideal, pero tendremos que acelerar bastante. Estamos en ello», dijo el líder del Euzkadi Buru Batzar (EBB) el pasado mes de septiembre. Ahora, ya solo queda menos de un mes. Y las conversaciones siguen siendo «discretas».

Andueza ha rebajado así el optimismo que justó ayer mostró el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, quien reconoció ser «optimista» al respecto y aseguró que las conversaciones sobre el nuevo estatus «avanzan», conscientes de que -dijo- «va a haber pelos que se van a tener que dejar en la gatera». Un acuerdo sobre el futuro marco vasco que el lehendakari, Imanol Pradales, también urgió a consensuar para el próximo mes de junio, antes de que «lleguen tiempos oscuros», dijo en alusión a un posible Gobierno de PP y Vox en España que cree que podría laminar el autogobierno.

De hecho, el jefe del Gobierno Vasco prevé para esa fecha reuniones con los partidos para analizar el recorrido realizado en esta materia. Y conscientes, tal y como proclaman, que hoy en Madrid existe una ventana de oportunidad que ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez para reconocer la plurinacionalidad del Estado.

Andueza, sin embargo, ha manifestado que «hay que ser realistas» porque «todavía hay muchas cosas que distancian» a las tres principales fuerzas políticas vascas. Y aunque ha defendido sin ambages que es «necesaria» la reforma estatutaria para «incorporar» todos los derechos sociales que se han ido conquistando en los últimos 46 años, también ha defendido hacerlo en base al acuerdo que se alcanzó hace dos legislaturas en la ponencia de Autogobierno y con el foco puesto en garantizar la «convivencia» y la «pluralidad» de Euskadi.

«Si ese es el eje de la negociación, es muy sencillo llegar a un acuerdo: tenemos hecho un trabajo extraordinario que sigue estando vigente y que hay que actualizar en muy poquitas cosas; y ese trabajo hay que aprovecharlo», ha insistido Andueza. Sin embargo, ha reiterado que si el foco se sitúa en el derecho de autodeterminación «volveremos a fracasar y tropezar en la misma piedra». De ahí que haya hecho un llamamiento a la «responsabilidad» porque, ha dicho, «estamos ante una oportunidad histórica».

«No actuar con las tripas»

«Seamos sensatos y actuemos con inteligencia, no con las tripas y pensando en utopías, sino pensando en el pragmatismo y en lo que es mejor para el conjunto de la ciudadanía vasca», ha subrayado el dirigente socialista, que ha reiterado la posición de su partido: «No vamos a dar carta de naturaleza a nada que no esté dentro del marco legal vigente».

En este sentido, ha dicho, en alusión velada al PNV y a EH Bildu, que «todos aquellos que quieran salirse de los límites que nos marca ese marco legal no contarán con el aval de los socialistas». De hecho, ha reconocido que él «no es tan optimista cuando algunos dicen que estamos muy cerca del acuerdo». «Estaremos muy cerca del acuerdo -ha apuntado- si nos agarramos a ese gran trabajo que se hizo hace dos legislaturas y que está practicamente terminado». «Eso sería lo más práctico», ha zanjado en Radio Euskadi.

Preguntado específicamente si, por tanto, el derecho a decidir sigue siendo el gran escollo para el entendimiento, Andueza ha reconocido que «siempre lo ha sido». «Y ese gran escollo es el que puede volvernos a llevar al fracaso y el que nos puede llevar una vez más a perder una gran oportunidad de tener un nuevo Estatuto de Autonomía en Euskadi que mire al futuro», ha manifestado.