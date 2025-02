Andueza cree que Bizkaia debería paralizar su reforma fiscal si no sale adelante en Gipuzkoa y Álava

El debate sobre la reforma fiscal sigue abierto en Euskadi. O, más concretamente, en el seno de las tres diputaciones forales, a quienes les compete ... sacar adelante el proyecto. Y la pregunta sigue en el aire: ¿En quién se apoyará el PNV y PSE para que vea la luz la modificación tributaria?

Los socios de gobierno necesitan, sí o sí, la connivencia de al menos un grupo de la oposición para cerrar un paco en Gipuzkoa y Álava, donde carecen de mayoría suficiente en las respectivas Juntas Generales. Sin embargo, jeltzales y socialistas tienen en Bizkaia el camino despejado. De ahí que este martes Eneko Andueza haya considerado, en pos de una armonización fiscal entre los tres territorios vascos, que Bizkaia debería paralizar su propio proyecto si no sale adelante en el resto de provincias.

«Lo que no podemos generar con esta situación es que se produzca más desigualdad... Si la reforma fiscal pretende avanzar, una de las cuestiones en las que evidentemente tenemos que avanzar es en la armonización de nuestra fiscalidad; y, en ese sentido, no tendría razón de ser que se aprobara en un territorio y en los otros dos no, porque probablemente desarmonizaríamos mucho más nuestra fiscalidad», ha asegurado en Radio Euskadi el secretario general del PSE-EE.

Andueza, en este sentido, ha recordado uno de los planteamientos que el partido que lidera hizo este pasado fin de semana en Donostia, durante la celebración de su X Congreso. Y es que, según defendió, es necesario que la potestad legislativa en materia fiscal -«o por lo menos en la mayoría de las cuestiones fiscales», ha puntualizado- sea del Parlamento Vasco. «No estamos diciendo que se pierda esa capacidad, esa responsabilidad, esa autonomía recaudatoria de los tres territorios, sino todo lo contrario. Serán ellos los que tengan esa competencia, pero lógicamente hay que legislar desde el Parlamento para que, entre otras cosas, esa armonización sea posible y no tengamos tres fiscalidades distintas en un país como el nuestro», ha defendido.

Las alianzas

El líder de los socialistas vascos, que ha apelado a la «responsabilidad» de todos los grupos para poder sacar adelante la reforma fiscal, ha insistido en que su partido está dipuesto a negociar «con todo el que esté dispuesto a negociar en serio» y, sobre todo, «con todo el que esté dispuesto a negociar cualquier tipo de política que contribuya a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía vasca».

«Nosotros siempre vamos a sentarnos a negociar», ha asegurado, justo un día después de que el portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, afirmase que el PNV busca el pacto con el PP. Un escenario que, según dejó entrever, incomodaría al PSE.

A este respecto, Andueza ha manifestado que él no quiere para Euskadi una reforma fiscal que impulse «un modelo de sociedad con servicios públicos débiles en los que se prime la privatización y en los que dentro de esos discursos populistas se contribuya a una bajada generalizada de impuestos», en una clara alusión al PP. «Eso en prensa puede quedar muy bonito, y puede ser muy populista, pero para lo único que sirve es para debilitar nuestro estado de bienestar», ha recalcado Andueza, que ha criticado a los populares porque, ha dicho, «cuando ellos hablan de bajar impuestos en realidad de lo que están hablando es de debilitar lo público».

Andueza, que ha pedido directamente al partido que preside en Euskadi Javier de Andrés que «no juegue a la demagogia», ha considerado por ello que el PP vasco -que en Gipuzkoa, por ejemplo, salvó los Presupuestos de la Diputación- «no es la única alternativa» para sacar adelante la reforma fiscal.

«Si el PP quiere dar sus votos con el planteamiento que hemos hecho PNV y PSE, nosotros no somos quién para decirle a otro partido qué tiene que hacer, pero desde luego yo en los planteamientos que han puesto encima de la mesa no voy a compartir absolutamente nada», ha dicho con contundencia Andueza, que ha considerado que «hay otras alternativas ahora mismo encima de la mesa» que se pueden explorar. «Creo que la alternativa de EH Bildu y, sobre todo, la alternativa del Elkarrekin Podemos puede ser muy interesante», ha asegurado.

Ha sido entonces cuando el secretario general de los socialistas vascos ha lanzado un guiño más dirigido a la coalición morada para atraer su posible apoya: «Elkarrekin Podemos tiene en estos momentos una extraordinaria oportunidad para demostrar que es un partido útil a la sociedad y que está por contribuir», ha afirmado Andueza, que ha insistido en la neceisdad de para avanzar «en clave de progreso». «Yo creo que con ambos partidos hay margen y hay posibilidades y, desde luego, yo no me voy a levantar de la mesa hasta que el acuerdo sea imposible», ha recalcado Andueza, que ha vuelto a apelar a la «responsabilidad» de ambas formaciones de izquierdas. «No es momento para el tácticismo, sino para construir y para hacer posible una reforma fiscal que dote de recursos a las instituciones para sacar adelante sus políticas», ha defendido.