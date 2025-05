De Andrés replica al PNV y niega que el PP esté detrás del veto al euskera en la UE: «Esa lectura es muy local y aldeana»

PNV y PP siguen con las espadas en alto. Los dardos dialécticos lanzados ayer desde la formación jeltzale, responsabilizando directamente al partido conservador de que ... el Europarlamento aplazase la votación sobre la oficialidad del euskera, catalán y gallego en el conjunto de la Unión Europea, no ha sentado nada bien en las filas populares.

De hecho, Javier de Andrés, presidente del PP vasco, no ha ocultado este miércoles su irritación por las declaraciones de los jeltzales y ha reconocido que le «molesta» que se señale directamente a su partido como responsable de maniobrar en contra del euskera. Entre otras cosas, según ha defendido en Radio Euskadi, porque el PP «no» está detrás de ese veto para que la lengua vasca se use con normalidad en las instituciones europeas.

Los puentes entre el PNV y el PP llevan ya tiempo rotos, pero la decisión del Parlamento Europeo de postergar la votación después de que varios países de los Veintisiete mostraran sus dudas legales, técnicas, financieras y políticas al respecto, no ha hecho más que agrandar la brecha en la relación de ambos partidos. Y De Andrés no ha dudado en defender a su partido después de que ayer el líder del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Aitor Esteban, denunciase las «maniobras sucias» del PP y el Gobierno Vasco, en boca de la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, lamentase los «intereses partidistas» que habría detrás de la suspensión de la votación.

«A mí no me consta que el PP haya intervenido para nada, no va ni en el estilo ni en la trayectoria de Alberto Núñez Feijóo», ha manifestado el presidente de los populares vascos, que ha considerado esas acusaciones de «lectura muy local, nacional y aldeana». De Andrés ha asegurado por ello que «no guarda ningún sentido» culpar al PP cuando el propio Feijóo, durante su etapa como presidente de la Xunta, llegó incluso a «reivindicar» la oficialidad del gallego en la UE. «Él no está en esas claves; yo no le doy ninguna credibilidad», ha reiterado. «Que no es una cosa de Feijóo, ¡hombre, por Dios!», ha sentenciado.

A juicio del dirigente popular, el problema y las reticencias que ha despertado esta cuestión en los sietes países europeos que han solicitado más tiempo, radica sobre todo en la traducción de los idiomas en toda la actividad de las instituciones europeas y la administración de la UE en general. «Hay una serie de elementos que dificultan económicamente y administrativamente esta situación», ha explicado De Andrés, que ha apuntado que «el criterio que hay es que sean lenguas oficiales de la Unión Europea las que son comunes en el conjunto de los países miembros; es decir, en España el español, o en Francia el francés». «Eso es lo que ha conducido a que haya unas objeciones importantes por parte de muchos países en la Unión Europea», ha insistido.

A este respecto, De Andrés se ha preguntado «cómo alguien puede pensar que Feijóo tenga capacidad de influencia en países como Italia, Alemania y Francia, que no son menores». «No creo que Feijóo haya llamado a Macron para decirle qué es lo que tenía que votar ayer. Y, por cierto, Macron comparte internacional política con el PNV...», ha deslizado.

La defensa del euskera

De Andrés ha insistido por ello en que «no es muy razonable pensar que la culpa sea de Feijóo». De hecho, el líder del PP vasco ha considerado que «el euskera tiene que tener un reconocimiento en Europa más importante del que tiene». Y ha dado dos motivos para defender su postura: «Primero, porque es una lengua que es primigenia de Europa». «No hay ninguna otra lengua que tenga ese carácter de lengua genuina europea como lo tiene el euskera; y eso tiene que tener una consideración especial», ha asegurado.

Pero, ¿a qué efectos? Según De Andrés, el euskera tiene que tener un «mayor protagonismo» en Europa en cuestiones de «estudios, cátedras, de conocimiento exacto, de tantas averiguaciones lingüísticas y también arqueológicas en Europa...». Además, y como segundo elemento a tener en cuenta, ha manifestado que se trata de una lengua que se habla en dos países, en Francia y España.

Igualmente, el dirigente del PP ha asegurado que no le parece «lo más adecuado despotricar» sobre esta cuestión cuando, según ha dicho, el Parlamento Vasco «lleva desde diciembre del 2022 sin traducir sus actas».

La relación con el PNV

Por otra parte, y más centrado en la relación que mantiene con los jeltzales, De Andrés ha apuntado que felicitó a Esteban cuando fue proclamado presidente del PNV y que, sin embargo, desde entonces no ha recibido ninguna llamada por su parte, ni él ni Feijóo, según ha querido puntualizar. «Las líneas telefónicas no están rotas, lo que está roto, por lo visto, es el móvil del señor Esteban», ha lamentado.

Además, ha sostenido que el PNV es un partido «que está muy sometido» a Pedro Sánchez y el PSOE. «El PNV se asusta cada vez que el PSOE le dice qué es lo que tiene que decir y lo que no», ha asegurado de Andrés. «Lo vimos -ha continuado- la semana pasada, cómo se sometía en la materia de inmigración: cuando le dijo el PSOE, cállate, se cayó, y vimos cómo el lehendakari no quiso sostener en el Parlamento Vasco lo que dijo en una conferencia», ha dicho en alusión a las polémicas palabras de Imanol Pradales, cuando cuestionó «qué tipo de migración necesitamos y qué tipo de migración es la que estamos recibiendo».

Por todo ello, ha insistido en que «la dependencia que tiene el PNV del PSOE es absoluta». «El PNV tiene una hipoteca con el PSOE y, además, tiene una amenaza de desahucio», ha manifestado. Se ha referido en este sentido a las palabras de Eneko Andueza, secretario general del PSE, cuando dudó sobre las «ganas» del PNV para seguir gobernando juntos. A juicio de De Andrés, «eso es una amenaza de desahucio del PSOE al PNV». «Y el PNV lo entendió muy bien, por eso recogió carrete, le tembraron las piernas, y donde dije digo, digo Diego», ha dicho.