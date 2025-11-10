Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javier de Andrés, este lunes en el acto que el PP ha organizado en Vitoria. EFE

De Andrés denuncia la «laxitud» en materia de memoria y los intentos de «diluir» el terrorismo de ETA

El PP vasco celebra un año más por su cuenta el 'Día de la Memoria' y se desmarca de las ceremonias del Gobierno y el Parlamento vascos

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:06

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha denunciado este lunes la «laxitud» que mantienen ciertos partidos políticos en materia de memoria, así como ... su intención de «diluir» el terrorismo de ETA en otras formas de violencia para, de esa forma, rebajar «responsabilidades» por los crímenes de la desaparecida banda.

