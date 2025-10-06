Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en una rueda de prensa.

De Andrés asume la dirección del PP de Bizkaia hasta que se aclare la incompatibilidad de Fernández para el cargo

La afectada está analizando el alcance del informe del Parlamento que declara incompatible este cargo con su puesto de asesora del Tribunal de Cuentas

DV

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:29

El presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, ha anunciado este lunes que ha asumido provisionalmente la «responsabilidad» de dirigir el PP de Bizkaia hasta ... que se resuelva el futuro de Amaya Fernández, que el mes pasado fue designada presidenta interina de los populares vizcaínos, después de que un informe del Parlamento Vasco haya concluido que este cargo es incompatible con su puesto de asesora en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).

