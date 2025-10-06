De Andrés asume la dirección del PP de Bizkaia hasta que se aclare la incompatibilidad de Fernández para el cargo

El presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, ha anunciado este lunes que ha asumido provisionalmente la «responsabilidad» de dirigir el PP de Bizkaia hasta ... que se resuelva el futuro de Amaya Fernández, que el mes pasado fue designada presidenta interina de los populares vizcaínos, después de que un informe del Parlamento Vasco haya concluido que este cargo es incompatible con su puesto de asesora en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).

De Andrés se ha referido, en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, al informe de la Cámara autonómica que considera incompatible que Fernández ejerza la presidencia del PP de Bizkaia mientras mantiene su puesto como asesora del Tribunal de Cuentas.

El presidente del PP vasco ha afirmado que hasta que resuelva finalmente esta situación transitoria -es decir, hasta que se aclare el futuro de Fernández-, le corresponde a él la «responsabilidad» de estar al frente del PP de Bizkaia.

«No solamente yo; sino el conjunto del PP, somos un partido que tiene órganos de gobierno, que son los que ahora mismo asumen esa responsabilidad sin que haya ningún problema», ha precisado.

Situación «insospechada»

El dirigente del PP, en referencia a Fernández, ha señalado que «es verdad que la persona que ha sido designada tiene que resolver su situación, que desde luego para nosotros era insospechada, porque no se había producido nunca esa consideración de incompatibilidad hasta ahora», ha manifestado.

De Andrés ha recordado que Fernández -que ya asumió de forma interina la presidencia del PP vasco tras la marcha de Alfonso Alonso- está estudiando «cuál es el contenido y valor» del informe del Parlamento, y que será ella quien finalmente «tome una decisión al respecto», después de que fuese designada el mes pasado, a propuesta de la dirección nacional del PP, presidenta de la gestora constituida en el PP de Bizkaia para la renovación de la estructura de la formación en ese territorio.