Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC

Alberto Surio San Sebastián Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:46

El expresidente del PNV, Andoni Ortuzar -hasta el pasado febrero al frente del EBB- ha fichado como asesor externo de la consultora PwC, según ha revelado este mañana el digital El Confidencial y han confirmado a DV fuentes de este partido. Ortuzar colaborará en este grupo -que junto a Deloitte, EY y KPMG constituyen lo más relevante del sector de consultoría y auditoría en España- en asuntos públicos y relacionados con la comunicación.

Orruzar, nacido en 1962, es periodista de profesión y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco. Durante cinco años trabajó en el diario Deia, en el que estuvo como jefe de la Sección de Políttica. En 1987 se incorporó al Gobierno Vasco, con funciones del área de comunicación. Entre 1995 y 1999 fue el responsable de Acción Exterior del Gobierno Vasco, lo que le permitió asentar una potente red de contactos y relaciones con la diáspora.

También fue director general de EiTB entre 1999 y 2008, fecha en la que fue nombrado presidente del Bizkai Buru Batzar. Entre 2013 fue elegido presidente del EBB, pero renunció a presentarse a un cuarto mandato, según precisó, para evitar una división en su partido, en el que ya despuntaba con fuerza la posibilidad de una candidatura alternativa encabezada por Aitor Esteban, que al final salió adelante, y que fue confirmada en la Asambles General celebrada por los jeltzales en marezo en el frontón Atano III de San Sebastián.. En su etapa al frente de la Radiotelevisión pública vasca fue en diferentes momentos presidente de Forta, la cadena de las televisiones autonómicas públicas.

