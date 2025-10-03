El difícil oficio de alcalde

Hace unos días, al finalizar el foro que Eneko Goia protagonizó en el periódico, varios compañeros apreciamos y comentamos después su tono relajado, como de ... saber que estaba cerrando el capítulo de alcalde y que ya había hecho lo que podía. Hay gestos que delatan. Pero claro, decirlo ahora es fácil. Ese día Goia confesó lo que le dijo Azkuna cuando fue a pedirle consejo, allá por 2015. '¿Pero a ti quién te ha engañado?' Porque ser alcalde no debe de ser fácil, y serlo de una ciudad viva, reivindicativa, atenta a cada palmo de acera que se levanta o cada banco que se estropea, y que en esta década ha sufrido varios 'boom' (y no todos buenos ni controlados) debe causar bastantes desvelos.

Pero es el trabajo que eligió, o el que le empujaron a elegir. Unas 'Urgencias' ciudadanas que no esperan, que quieren respuestas inmediatas, donde cada paso, cada decisión tomada se cuestiona abiertamente y, además, con la facilidad de toparte con el alcalde en cualquier esquina y decírselo cara a cara.

Ha tenido unos cuantos Goia este tiempo. En la calle, en los plenos, y a diario en los sirimiris o buzón del ciudadano donde los donostiarras lanzan siempre más críticas y quejas que felicitaciones. Pero ser el jefe de las 'Urgencias' municipales requiere confianza, seguridad en el plan y los proyectos, y sobre todo tablas para defender a capa y espada las virtudes de un Topo que ha obligado a levantar durante años el centro de la ciudad; para explicar, por ejemplo, que las políticas de vivienda son eficaces cuando año tras año las estadísticas muestran implacables cómo los precios siguen subiendo; para convencer de que la turistificación se está controlando; o para reconocer que hay más delitos y sensación de inseguridad mientras se intenta persuadir de que la solución excede de tus manos.

No tiene que ser fácil. Pero, sin engaños, irse tan «satisfecho» como él querrá decir que el cargo da más recompensas que desvelos.