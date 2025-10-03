Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Análisis

El difícil oficio de alcalde

Amaia Chico

Amaia Chico

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:27

Comenta

Hace unos días, al finalizar el foro que Eneko Goia protagonizó en el periódico, varios compañeros apreciamos y comentamos después su tono relajado, como de ... saber que estaba cerrando el capítulo de alcalde y que ya había hecho lo que podía. Hay gestos que delatan. Pero claro, decirlo ahora es fácil. Ese día Goia confesó lo que le dijo Azkuna cuando fue a pedirle consejo, allá por 2015. '¿Pero a ti quién te ha engañado?' Porque ser alcalde no debe de ser fácil, y serlo de una ciudad viva, reivindicativa, atenta a cada palmo de acera que se levanta o cada banco que se estropea, y que en esta década ha sufrido varios 'boom' (y no todos buenos ni controlados) debe causar bastantes desvelos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  6. 6

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  7. 7 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  8. 8

    «El precio de la ternera se duplicará en dos años»
  9. 9

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida
  10. 10

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El difícil oficio de alcalde

El difícil oficio de alcalde