Álvarez de Toledo dinamita la convención del PP vasco al acusarle de «tibieza» con el PNV La portavoz popular en el Congreso considera un «grave error» defender la foralidad y no sabe «exactamente» en qué consiste el perfil propio que propugna Alonso AXEL GUERRA Jueves, 12 septiembre 2019, 19:06

Apenas 24 horas antes de que el PP vasco inicie una convención extraordinaria con la que pretende reivindicarse ante la sociedad vasca como «un partido útil», la portavoz de los conservadores en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado con dureza contra los liderados por Alfonso Alonso porque, a su juicio, han cometido el «error» de «contemporizar» y mantener una posición «tibia» con respecto al nacionalismo vasco.

Unas declaraciones que elevan la tensión en vísperas de un cónclave en el que está anunciada la presencia del líder nacional, Pablo Casado, y en el que los populares vascos pretenden rearmar su discurso político y reafirmar su perfil propio para reforzar las bases ideológicas sobre las que reconstruir la formación después del desmoronamiento que sufrieron en los comicios generales de abril y en los locales de mayo. Una postura que también ha criticado Álvarez de Toledo, que apuesta porque la refundación de la marca en Euskadi tiene que pasar por conformar un proyecto «moderno, moral y eficaz».

En una entrevista que ha concedido a Esradio, la dirigente popular ha reprendido al PP vasco por cometer el error de separarse de la idea de que «lo moral es lo eficaz». «Se creyó que con contemporización o posiciones más tibias con el nacionalismo se podía obtener mejor resultado. Esa operación ya ha fracasado», ha señalado Álvarez de Toledo ante las aspiraciones de más autonomía expresadas por los dirigentes del PP vasco.

La portavoz en la Cámara baja ha considerado, además, que el objetivo de los populares en Euskadi debe ser construir un proyecto «moderno, moral y eficaz», que debe pasar por reivindicar la igualdad de los españoles y su libertad, «es decir, del principio constitucional en el que estamos», frente a la pretensión de Alonso de dotar de una «personalidad propia» a la organización, algo que Álvarez de Toledo ha admitido que a día de hoy no sabe «exáctamente» en qué consiste.

«Si el perfil propio consiste en decir que la legitimidad de nuestro ordenamiento constitucional tiene zonas reservadas que se remiten a derechos históricos previos y no a la Constitución y a la soberanía común, me parecería un grave error», ha aseverado.

«Tenemos nuestra opinión y nuestra posición. Para nosotros es muy sensible el tema de la foralidad. Supongo que eso es un asunto que no es importante en Murcia, pero para nosotros es decisivo», ha explicado en los últimos días el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso.

También ha remarcado que el PP vasco ya es «distinto» del nacional, tiene «perfil propio» y no va a dejar de serlo. «Tenemos nuestra opinión y nuestra posición. Para nosotros es muy sensible el tema de la foralidad. Es absolutamente capital y eso, supongo que es un asunto que no es importante en Murcia, pero para nosotros eso es decisivo», ha mantenido. Además, ha insistido en que al «marcar su territorio» el PP vasco logra «tener personalidad propia». «Si hablo con Pablo (Casado) pues le digo lo que pienso», ha asegurado.

La convención

La convención, que se celebrará en el Palacio Europa de Vitoria, comenzará este viernes a las 16.45 horas, con la inauguración de una exposición sobre la historia del PP vasco a la que acudirá el propio Alonso, que estará acompañado por la vicesecretaria general del PP, Cuca Gamarra.

A partir de las 17.15 horas llegará el turno de las comunicaciones sectoriales, que se centrarán en temas como la igualdad inclusiva, el emprendimiento, el relato democrático y la prevención de la radicalización, cambio climático, el reto demográfico y la educación.

La jornada del sábado, en cuya apertura participará el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, comenzará a las 10.30 horas. A continuación se abordarán las comunicaciones económica y social, y política. La clausura de la convención, a cargo de Alfonso Alonso y Pablo Casado, se celebrará a partir de las doce y media del mediodía.