Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor de Aldama llega al Tribunal Supremo en una declaración anterior Efe

Aldama vuelve hoy ante el juez con el ministro Ángel Víctor Torres en su diana

El conseguidor de la trama ha recuperado en las últimas horas copias de los iPhone 15 y 13 Pro en los que asegura que tiene pruebas claves del caso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:50

Comenta

Víctor de Aldama vuelve a comparecer esta mañana de jueves como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el mismo instructor ante ... el que hace ahora un año decidió convertirse en 'arrepentido', confesar su papel en la trama 'Ábalos-Koldo-Cerdán' y, de paso, conseguir su libertad por esas revelaciones que todavía a día de hoy colean. Ahora, el magistrado Moreno le ha llamado para profundizar en el papel de una de las personas a las que el conseguidor señaló entonces como supuesto corrupto y al que seguido acusando en los últimos meses: el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  2. 2

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  3. 3

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  4. 4 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián
  5. 5

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  6. 6

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  7. 7 Lleva al Servicio Vasco de Salud a las autoridades por discrepancias en su dirección postal
  8. 8

    «Aún falta que un alto cargo policial nos diga que nunca debieron matar a Mikel»
  9. 9 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  10. 10

    El Gobierno Vasco rebate el informe de la EHU y replica al rector que es «difícil construir acuerdos en base a posverdades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aldama vuelve hoy ante el juez con el ministro Ángel Víctor Torres en su diana

Aldama vuelve hoy ante el juez con el ministro Ángel Víctor Torres en su diana