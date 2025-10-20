Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Luis Ábalos Efe

Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de pagar 20.000 euros en negro en la compra de su actual residencia

El conseguidor aporta al tribunal un documento redactado por su secretaria para tratar de probar que se varió el contrato de compraventa tras el supuesto abono en B

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:41

Comenta

Víctor de Aldama acusa ante el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos de haber usado 20.000 euros de dinero negro para comprar un local ... el 23 de marzo de 2020 en Valencia, en plena pandemia. Un dinero en B supuestamente -siempre según De Aldama- procedente de las comisiones que el exministro ya habría cobrado de los contratos de las mascarillas con la compañía propiedad del propio conseguidor. El inmueble en cuestión es el bajo-garaje-vivienda en la Avenida de la Constitución de Valencia, en el que actualmente reside el diputado del Grupo Mixto y

