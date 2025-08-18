La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas

El clima de hostilidad contra la Policía Municipal y la Ertzaintza no amaina. Tras los diferentes incidentes contra ambos cuerpos policiales a lo largo del ... verano en varias localidades vascas, ayer se volvió a repetir la situación ya que hubo que sumar un nuevo capítulo, esta vez en Ondarroa. El Ayuntamiento de la localidad vizcaína denunció la expulsión de un policía municipal de la zona de txosnas en las fiestas de Andra Mari y advirtió, asimismo, de que «tomará medidas» ante este tipo de actuaciones, que considera «muy graves». La alcaldesa de EH Bildu, Urtza Alkorta Arrizabalaga, emitió ayer por la tarde un comunicado en el que denunciaba que este pasado sábado un trabajador municipal fuera de servicio fue expulsado del recinto festivo por ser policía municipal.

La alcaldesa quiso dejar claro que el Ayuntamiento de Ondarroa «no admite este tipo de conductas» y ofrecerá protección a todos los agentes de la Guardia Urbana y al resto de empleados municipales, especialmente al agente al que echaron de la zona de txosnas. Alkorta se convierte así en la segunda regidora de EH Bildu que rechaza este tipo de incidentes, como ya lo hizo el de Hernani, Xabier Lertxundi, al expresar su «apoyo» a Zupiria tras la aparición, el pasado 26 de julio, de varias pintadas intimidatorias y con graves amenazas contra la policía autonómica y contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en el frontón de del municipio, y que él mismo dio orden de borrar pocas horas más tarde. «Quiero dejar claro que estos comportamientos no tienen cabida en nuestro pueblo», afirmó entonces Lertxundi. Un hecho que provocó la reacción en cascada del PNV en pleno, con el lehendakari a la cabeza, y del resto de partidos del arco parlamentario vasco.

Precisamente en Hernani se vivieron graves incidentes el pasao junio durante la celebración de los Sanjuanes, que se saldaron con un menor detenido y varios heridos, en incidentes que se originaron tras varias peleas. En un momento dado, la policía local pidió la presencia de la Ertzaintza ante la llegada de decenas de personas que querían acceder al interior del consistorio. «En el lugar se habían concentrado unas 200 personas que de manera violenta trataban de acceder a dependencias municipales», explicó días después el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Ese grupo que se encontraba en el exterior del consistorio recibió a las patrullas de la Brigada Móvil de la Er- tzaintza con el lanzamiento de objetos e incluso con gritos de «¡Gora ETA Militarra!».

En Beasain y Azpeitia

Anteriormente se habían registrado trifulcas también en Beasain, en el recinto festivo de las txosnas de las pasadas Loinatz Jaiak. Un policía municipal y un ertzaina fuera de servicio fueron obligados a abandonar el lugar por su condición de agentes.

De la misma manera, el pasado 13 de julio, cuatro ertzainas resultaron heridos en Ordizia tras ser atacados cuando trataban de aplacar una pelea. Y una semana después, hubo graves enfrentamientos entre jóvenes y la Policía vasca en Azpeitia, que se saldaron con dos ertzainas heridos.

Por otro lado, se da la circunstancia de que la alcaldesa Urtza Alkorta fue condenada en el año 2013 a cinco años de prisión por un delito de colaboración con ETA. La regidora ayudó a un comando de la organización terrorista «con algunas actividades de correo, información y acompañamiento», para lo que se desplazó a Francia en enero de 2008 para recibir allí un curso de adiestramiento. A su regreso realizó tareas de lanzadera en un coche de otra persona que trasladaba explosivos. Alkorta fue detenida para su ingreso en prisión en mayo de 2013 tras un importante dispositivo de la Er- tzaintza. Decenas de simpatizantes de EH Bildu, entre los que se encontraban Laura Mintegi, Maribi Ugarteburu y Unai Urruzuno, entonces dirigentes de la izquierda abertzale, intentaron impedir su arresto en Ondarroa.