Urtza Alkorta, alcaldesa de Ondarroa de EH Bildu. ONDARROAKO UDALA

La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas

Urtza Alkorta advierte de que «no admite este tipo de conductas» y anuncia que ofrecerá protección a todos los policías y, especialmente, al agente afectado

Elisa López

Elisa López

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

El clima de hostilidad contra la Policía Municipal y la Ertzaintza no amaina. Tras los diferentes incidentes contra ambos cuerpos policiales a lo largo del ... verano en varias localidades vascas, ayer se volvió a repetir la situación ya que hubo que sumar un nuevo capítulo, esta vez en Ondarroa. El Ayuntamiento de la localidad vizcaína denunció la expulsión de un policía municipal de la zona de txosnas en las fiestas de Andra Mari y advirtió, asimismo, de que «tomará medidas» ante este tipo de actuaciones, que considera «muy graves». La alcaldesa de EH Bildu, Urtza Alkorta Arrizabalaga, emitió ayer por la tarde un comunicado en el que denunciaba que este pasado sábado un trabajador municipal fuera de servicio fue expulsado del recinto festivo por ser policía municipal.

