Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa Amaia Agirre, en el centro, junto a su 'número dos', Inaxio Uriarte, durante un pleno celebrado este año. Leire Pérez

La alcaldesa de Getxo exige al PNV la salida de su 'número dos' tras el escándalo del palacete

En una reunión del partido a cuya acta ha tenido acceso este periódico amenazó incluso con dimitir «si esto sigue así»

David S. Olabarri

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:20

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Getxo está sumido en una «crisis interna» de consecuencias impredecibles. Según ha podido saber este periódico, la alcaldesa ... de Getxo, Amaia Agirre, ha pedido a la ejecutiva del PNV la salida de Inaxio Uriarte, el 'número 2' del Ayuntamiento que lleva meses en el ojo del huracán de la oposición por diversos escándalos. La regidora, como consta por escrito, realizó esta petición en una reunión interna celebrada el 18 de agosto con los representantes de los batzokis de la localidad de la margen derecha, en la que incluso llegó a amenazar con dimitir si «esto tiene que seguir así». A pesar de las palabras de la alcaldesa, la formación jeltzale en Getxo se decanta por mantener a Uriarte en el equipo de gobierno con otras responsabilidades. En los próximos días está prevista una nueva reunión al más alto nivel para volver a tratar este asunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  5. 5

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  6. 6

    Yangel ya está en Donostia por 11 millones
  7. 7

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  8. 8

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  9. 9

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  10. 10 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La alcaldesa de Getxo exige al PNV la salida de su 'número dos' tras el escándalo del palacete

La alcaldesa de Getxo exige al PNV la salida de su &#039;número dos&#039; tras el escándalo del palacete